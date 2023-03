Familie van Abdelhak Nouri meldt vooruitgang: ‘Echt een immens verschil'

Maandag, 6 maart 2023 om 14:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:36

Met Abdelhak Nouri gaat het ‘binnen de situatie een stuk beter’, zo zegt zijn broer Abderrahim Nouri tegenover Ajax Life. De nu 25-jarige Amsterdammer zakte in 2017, tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen in Oostenrijk, in elkaar en liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op. Nouri is flink vooruitgegaan sinds hij in 2019 thuis is komen wonen.

Volgens zijn broer was de beginfase in het ziekenhuis en daarna in de verpleeghuizen het zwaarst. “Sinds Abdelhak in een thuissituatie leeft, is hij zich bewust van waar hij zich bevindt. Hij is stabieler, rustiger. Eerst hield hij zijn voedsel niet binnen, maar sinds hij min of meer thuis is, is dat geen probleem meer. Hij is aardig op gewicht, meer helder en krijgt meer mee.”

De familie en Abdelhak communiceren ook met elkaar, zo zegt zijn broer Abderrahim. Met de tijd zijn ze hem beter gaan leren begrijpen. “Naarmate het steeds beter met hem ging, herkenden we bepaalde dingen. Bijvoorbeeld als hij pijn had of anders wilde liggen. We stelden Abdelhak vragen. Als hij een vraag met ‘ja’ wilde beantwoorden, moest hij zijn wenkbrauwen bewegen en bij ‘nee’ moest hij niets doen. Dat testten we natuurlijk. Dat was bizar! Ik kreeg overal kippenvel, zo mooi.”

Bij de familie is er echter ook nog steeds verdriet vanwege de situatie van Abdelhak. “Het doet ons als familie natuurlijk veel pijn, omdat hij vastzit in een situatie. Maar Abdelhak laat door een klein luikje nu wel iets van zich horen. Het doet ons goed dat hij ons hoort en begrijpt. En andersom. We horen hem, begrijpen hem en zijn bij hem. Hij hoeft zich geen zorgen te maken.”

Mensen die Abdelhak voor een langere periode niet hebben gezien, zijn volgens de familie vaak verrast. "Mensen die hem bijvoorbeeld in het begin in het ziekenhuis bezochten en dat nu weer doen, schrikken. In positieve zin. Hij heeft weer wat huidskleur, is alert, lacht als we grappen maken of wordt emotioneel als we herinneringen ophalen. Ja, dat is echt een immens verschil met het begin."