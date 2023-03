Virgil van Dijk bedolven onder complimenten door Engelse pers en Klopp

Donderdag, 2 maart 2023 om 11:10 • Noel Korteweg

Virgil van Dijk heeft een goede week achter de rug. Afgelopen maandag werd de 31-jarige verdediger bij de FIFA-awards opgenomen in het beste elftal van het afgelopen jaar en woensdagavond nam hij de openingstreffer van Liverpool in het thuisduel met Wolverhampton Wanderers (2-0) voor zijn rekening. Van Dijk kon na afloop van de driepunter op lovende kritieken rekenen van de Engelse pers en Jürgen Klopp.

The Reds zijn bezig aan een zeer matig seizoen, maar lijken – ondanks de zware thuisnederlaag tegen Real Madrid in de Champions League (2-5) – de laatste maand weer op te krabbelen. Drie van de laatste vier competitiewedstrijden werden gewonnen, terwijl het andere duel eindigde in een gelijkspel. De defensie van Liverpool incasseerde daarnaast geen tegendoelpunten in die vier wedstrijden. Van Dijk moest het thuisduel met Everton (2-0) aan zich voorbij laten gaan wegens een hamstringblessure, maar maakte tegen Newcastle United (0-2 winst), Crystal Palace (0-0) en Wolves de negentig minuten vol.

Dankzij treffers van Van Dijk en Salah weet Liverpool met 2-0 te winnen van Wolves ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/1gBPXpKMYH — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 1, 2023

De BBC ziet dat de aanvoerder van het Nederlands elftal ‘geleidelijk groeit naar zijn oude vorm’. “Het wereldkampioenschap in Qatar was een afleiding voor de verdediger, die bij zijn terugkomst nog meer last kreeg van een hamstringblessure die hem vier weken aan de kant hield. Van Dijk lijkt nu verlost van die problemen en groeit geleidelijk terug naar zijn oude vorm.” De mandekker werd door de BBC uitgeroepen tot Man of the Match en kreeg een 8,3 als beoordeling.

Hetzelfde medium ziet dat Liverpool ‘stabiliseert na een schrijnende start van het seizoen’. “Sinds dat uitduel in Wolverhampton (3-0, red.) hebben ze voor de vierde opeenvolgende keer een clean sheet weten te pakken. In plaats van deze overwinning als wraak te zien op die nederlaag tegen Wolves van een maand geleden, was deze overwinning vooral het teken dat Liverpool stabiliseert na een schrijnende start van het seizoen.”

Reactie Klopp

Ook de manager van Liverpool zag dat Van Dijk en Liverpool een prima wedstrijd speelden. Klopp is lovend over zijn verdediger, die woensdagavond bij het ontbreken van Jordan Henderson en James Milner in het basiselftal tachtig minuten lang de aanvoerdersband droeg. “Virgil heeft de laatste tijd veel kritiek gehad, maar zijn doelpunt en zijn gehele optreden was precies de boost die hij nodig had”, aldus de Duitser, die meteen aangaf dat iedereen bij Liverpool die boost wel kon gebruiken.

“Virgil deed het geweldig, en dat in een wedstrijd die juist voor de verdedigers erg lastig was. Hij speelde ontzettend goed.” De volgende test staat alweer voor de deur voor Liverpool. Aanstaande zondag spelen the Reds in eigen huis tegen aartsrivaal Manchester United. “Dat is weer een nieuwe uitdaging”, zegt Klopp. “Maar we zijn weer een echte eenheid. Dit is Anfield, hé. Daar gebeuren andere dingen.”