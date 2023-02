V/d Vaart gaat in op mogelijke schaamte voor Ajax: ‘Dan ben je diep gezonken’

Donderdag, 23 februari 2023 om 09:49 • Jordi Tomasowa

Rafael van der Vaart verwacht dat Ajax donderdagavond de achtste finales van de Europa League weet te bereiken. De Amsterdammers treden in de tussenronde van het derde Europese clubtoernooi aan tegen 1. FC Union Berlin. Ajax bleef tijdens de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA steken op een doelpuntloos gelijkspel.

Van der Vaart zag dat Ajax vorige week in eigen huis de onderliggende partij was. “Wat er verkeerd ging? Alles. Ik schaam me niet snel, maar ik zat te kijken en dacht: krijg nou toch wat…", zegt de analist bij Ziggo Sport. "Alle respect voor Sheraldo Becker, Thorsby en al die andere spelers; dat Ajax weggespeeld wordt... Ze werden gedomineerd door Union.”

Van der Vaart denkt dat Ajax tijdens de return in Berlijn beter voor de dag zal komen. “Spelers die voor Ajax gespeeld hebben, weten dat als het niet lekker loopt, dat het publiek bij thuiswedstrijden een beetje begint te morren. Ik denk dat het uit veel makkelijker gaat worden. Het is ook een hele heksenketel daar, maar Ajax gaat gewoon door. Als dat niet gebeurt, dan komt mijn schaamte terug.”

“Ze moeten toch winnen? Kom op nou", vervolgt Van der Vaart. De oud-voetballer kan weinig met het feit dat Union momenteel derde in de Bundesliga staat. “We hebben ook een keer Willem II gehad dat tweede stond. Je hebt weleens van die jaren met ploegen die volgend jaar ook weer kunnen degraderen, zo'n ploeg is dat.” De analist stelt echter wel dat Union een goede ploeg is met een goede trainer. “Maar als je als Ajax uitgeschakeld wordt door Union Berlin, ben je heel diep gezonken.”