‘Ajax mag me altijd bellen voor een terugkeer, mits ze zich versterken’

Sheraldo Becker zit goed op zijn plek bij Real Sociedad. De 29-jarige aanvaller maakte afgelopen winter voor drie miljoen euro de overstap van FC Union Berlin naar de Basken.

Becker had naar eigen zeggen weinig tijd nodig om te acclimatiseren bij Sociedad. “Voor mijn gevoel zit ik er al een hele lange tijd, ik ben enorm goed ontvangen door de jongens", zegt hij tegenover ESPN.

De Amsterdammer was op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij hij meer geld kon verdienen. Union wilde Becker in de zomer van 2023 nog niet kwijt, maar voorkwam dat hij over ruim drie maanden transfervrij zou vertrekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De zevenvoudig international van Suriname was al sinds 2019 verbonden aan Union. Becker groeide in de Duitse hoofdstad uit tot een van de smaakmakers van Union. De vleugelspits speelde 140 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 26 assists.

“Na vier en een half jaar was ik klaar voor een nieuwe stap en had ik ook veel keuzes", geeft Becker aan. “Ik heb uiteindelijk met mijn hart gekozen voor Sociedad.”

Terugkeer bij Ajax

De centrumspits speelde in het verleden ook voor ADO Den Haag, PEC Zwolle én in de jeugd van Ajax. Becker lijkt in de toekomst niet onwelwillend te staan tegenover een terugkeer bij de Amsterdammers.

“Als ik heel eerlijk ben: dan moeten ze zich wel versterken met een paar spelers. Ze hebben een goed team, maar kwalitatief moet het nog wel beter. Ik speel bij Real Sociedad met allemaal middenvelders die in de nationale ploeg van Spanje spelen. Ajax mag me altijd bellen en dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Alex Kroes zal zijn werk goed doen, het is een goede vent”, besluit Becker lachend.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties