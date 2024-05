Becker schudt Sinkgraven van zich af en scoort prachtig uit ‘onmogelijke’ hoek

Sheraldo Becker heeft zich zaterdagmiddag laten gelden bij Real Sociedad. De Surinaams international schoot op slag van rust tegen UD Las Palmas uit een onmogelijke hoek schitterend raak. De treffer van Becker was tevens de laatste van de wedstrijd, waardoor Sociedad met 2-0 won en het plek zes in LaLiga weer wat steviger in handen heeft. Las Palmas staat veilig op de veertiende plaats.

Bijzonderheden:

Sociedad was vanaf het begin de dominante partij, maar ondanks het overwicht viel de treffer lange tijd maar niet. Vlak na het half uur was het alsnog raak. Beñat Turrientes had een fraaie steekpass in huis op Becker, wiens scherpe voorzet door Las Palmas-verdediger Álex Suárez in eigen doel werd gegleden: 1-0.

De treffer deed Sociedad goed, al leek er voor rust niet meer gescoord te worden. In de laatste aanval van de eerste helft was het alsnog raak. Becker troefde Daley Sinkgraven af en kreeg de bal ogenlikken later terug van Brais Méndez. Becker bevond zich in een vrijwel onmogelijke hoek, die toch niet zo onmogelijk bleek toen het snoeiharde schot van de Amsterdammer via de onderkant van de lat tegen de netten sloeg: 2-0. Het was voor Becker zijn tweede LaLiga-treffer van het seizoen.

Jon Pacheco dacht de marge na rust naar drie te tillen, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Veel deerde Sociedad dat dus niet: de Basken hielden eenvoudig stand. Sociedad staat met de zesde plaats nu nog op een Europa League-plek, al komt Real Betis, dat op plek zeven een virtueel Conference League-ticket in handen heeft, nog wel in actie. De Andalusiërs staan vijf punten achter Sociedad.

