Becker scoort bij debuut voor Real Sociedad en krijgt onmiddellijk een bijnaam

Real Sociedad heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de halve finale van de Copa del Rey. De uitwedstrijd in het Balaídos tegen Celta de Vigo werd met 1-2 gewonnen. Het was een zeer bijzondere avond voor Sheraldo Becker, die direct in de basis mocht starten en zijn debuut bekroonde met een doelpunt. In de halve eindstrijd treft Real Sociedad Atlético Madrid, Sevilla, Mallorca, Girona, Athletic Club of FC Barcelona.

Celta de Vigo - Real Sociedad 1-2

De score werd in de tweede minuut al op fraaie wijze geopend. Een afvallende bal werd aan de rechterkant direct uit de lucht geplukt door Mikel Merino en bezorgd bij Mikel Oyarzabal, die van dichtbij al vallend binnenknikte: 0-1.

?????? ?????????????????? ??

Sheraldo Becker maakt nummer twee voor Real Sociedad. De Nederlander blijft cool en schiet de bal rustig tegen de touwen ??#ZiggoSport #CopaDelRey #CeltaRealSociedad pic.twitter.com/Wcm9pbf2iK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2024

De bedrijvige Becker maakte er in de 66ste speelminuut 0-2 van. Hij werd op volle snelheid de diepte ingestuurd door Brais Méndez en de vleugelspits rondde vervolgens op koelbloedige wijze af. Direct na zijn goal werd Becker op de X-pagina van Real Sociedad ‘Spiderman Becker' genoemd.

In de slotminuut zorgde Luca de la Torre nog voor de 1-2, maar de voorsprong gaf Real Sociedad niet meer uit handen. Aan de kant van Celta de Vigo maakten onder meer de voormalig Eredivisionisten Anastasios Douvikas, Renato Tapia en Jörgen Strand Larsen hun opwachting.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties