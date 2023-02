Rulli benoemt negatief aspect sinds transfer naar Ajax: ‘Vind ik helemaal niets’

Woensdag, 22 februari 2023 om 12:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:25

Gerónimo Rulli zit momenteel op zijn plek bij Ajax. De Argentijnse doelman maakte tijdens de winterse transferwindow de overstap van Villarreal naar Amsterdam. De transfer kwam mede tot stand door fijne gesprekken met Alfred Schreuder, echter moest Rulli toezien hoe de vijftigjarige oefenmeester eind januari door de clubleiding op straat werd gezet.

Rulli kreeg op het WK in Qatar van zijn zaakwaarnemer te horen dat Ajax interesse had. “Ik had direct een trots gevoel”, zegt de doelman tegenover Voetbal International. “Daarna volgde een gesprek via FaceTime met Klaas-Jan Huntelaar, een paar dagen later met hem en Gerry Hamstra en Schreuder erbij. Het waren fijne gesprekken, waarin we van gedachten wisselden over van alles.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De eerste anderhalve maand bij Ajax is Rulli naar eigen zeggen goed bevallen. “Het is hier fijn. Alleen de kou, daar moest ik echt aan wennen. Nicolas Tagliafico en Lisandro Martínez hadden me wel gewaarschuwd, maar de omslag vanuit Spanje naar Nederland voelde ik wel." De Argentijn kwam bij Ajax binnen in een sportief lastige periode. “Het waren wel rare eerste weken door de slechte resultaten. Helaas konden we de eerste wedstrijden niet winnen en kostte dat Schreuder zijn baan als hoofdtrainer. Spijtig en natuurlijk best apart voor mij, want ik heb uitvoerige gesprekken met hem gehad voordat ik hiernaartoe kwam. Ik ben hem ook heel dankbaar dat hij me naar Ajax heeft gehaald.”

Rulli merkt dat het nu rustiger is binnen de selectie. “Bij een topclub werkt dat wel zo. De standaard is winnen en als je niet wint, is het onrustig. Dat geldt ook voor Ajax, heb ik al wel gemerkt. Nu we weer wedstrijden winnen, zie je dat de sfeer al snel beter wordt. Bij de nieuwe trainer John Heitinga heb ik ook een goed gevoel. Hij is duidelijk en kent Ajax natuurlijk als geen ander.”

In zijn eerste weken bij Ajax speelde Rulli al enkele uitwedstrijden op kunstgras. De doelman vond het ‘verschrikkelijk’. “Wat een dramatische ondergrond. Gelukkig heb ik tussendoor ook nog in De Kuip gespeeld, waar wel een goede grasmat lag. Verder veel kunstgras, dat vind ik helemaal niets. Ik kreeg te horen dat we vanaf nu gelukkig alleen nog maar op gras zullen spelen.” Voor de doelman valt het spelen op kunstgras echter te verwaarlozen. “Ik ben blij en trots dat ik speler van Ajax ben. En nu moet ik het laten zien. Tagliafico en Martínez hebben hier veel prijzen gepakt en mooie hoogtepunten beleefd. Dat is ook mijn doel.”