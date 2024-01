Volgend vertrek bij Ajax aanstaande? ‘Club voert gesprekken over transfer’

Het Argentijnse Estudiantes de La Plata wil graag stunten met de terugkeer van Gerónimo Rulli, zo meldt het gerenommeerde Argentijnse TyC Sports. De Argentijnse middenmoter is al met Ajax in gesprek over een transfer van de doelman.

De club uit La Plata wil Rulli voor één seizoen huren van Ajax. Het seizoen loopt in Argentinië van februari tot aan november. Het is dus de bedoeling dat Rulli het gehele volgende Argentijnse seizoen onder de lat komt te staan bij Estudiantes.

De club heeft zich gekwalificeerd voor de Copa Libertadores (Champions League van Zuid-Amerika) en heeft een bekwame keeper nodig. Mariano Andújar was afgelopen seizoen de vaste doelman, maar hij heeft zijn handschoenen vorige maand aan de wilgen gehangen.

Voetbal International meldde voor de jaarwisseling al dat Rulli deze winter graag wil vertrekken uit Amsterdam. Ook werd uit die berichtgeving duidelijk dat Ajax een transfer van de 31-jarige sluitpost niet gaat tegenhouden.

Rulli is in de pikorde van trainer John van ‘t Schip afgezakt naar de tweede plaats: Diant Ramaj mag zich eerste keeper van Ajax noemen. Rulli kwam dit seizoen pas één keer in actie voor de Amsterdammers: in de thuiswedstrijd tegen Heracles (4-1). In dit duel raakte hij geblesseerd aan zijn schouder.

Rulli maakte in 2013, op twintigjarige leeftijd, zijn debuut voor Estudiantes. Mocht een transfer doorgang vinden, dan keert hij dus terug bij de club waar het voor hem allemaal begon.

In 2014 maakte Rulli een transfer naar het Uruguayaanse Maldonado, dat hem later doorverkocht aan Manchester City. Via Real Sociedad, Montpellier en Villarreal belandde hij in de winterse transferperiode van vorig seizoen bij Ajax. De Amsterdammers betaalden acht miljoen euro voor zijn diensten.

Estudiantes toont zich sinds de kwalificatie voor de Copa Libertadores ambitieus. De club strikte woensdag Enzo Pérez. De Argentijnse middenvelder van 37 is tevens kind van de club. Hij beleefde zijn hoogtijdagen bij Valencia en kwam 26 keer uit voor het nationale elftal van Argentinië.

