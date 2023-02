Real Madrid schrikt niet van horrorstart en trakteert Liverpool op pak slaag

Dinsdag, 21 februari 2023 om 22:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:17

Real Madrid staat met een been in de kwartfinale van de Champions League. De veertienvoudig winnaar van het miljardenbal won dinsdagavond in een zinderend duel met 2-5 van Liverpool, na een dramatisch begin en een 2-0 achterstand. Er waren dubbelslagen van Vinícius Júnior en Karim Benzema en flaters van Alisson Becker en Thibaut Courtois. Virgil van Dijk en de redelijk onzichtbare Cody Gakpo konden het verschil dus niet maken voor Liverpool, dat op 15 maart aantreedt in Madrid. Het was overigens voor het eerst sinds 1966, toen tegen Ajax, dat de Engelsen vijf doelpunten incasseerden in een Europees duel.

Bij Liverpool waren er dus andermaal basisplaatsen voor Van Dijk en Gakpo, die voorin werd geassisteerd door Salah en Núñez. Op het middenveld kreeg Stefan Bajcetic, die de laatste weken goed presteerde, opnieuw het vertrouwen van Jurgen Klopp. Real Madrid was zonder de zieke Aurélien Tchouaméni afgereisd naar Engeland. Ferland Mendy en Mariano Díaz waren er vanwege blessures niet bij. Toni Kroos begon op de bank, waardoor het middenveld werd gevormd door Federico Valverde, Eduardo Camavinga en Luka Modric. Rodrygo, Benzema en Vinícius vormden de aanval van de Spanjaarden.

De beginfase op Anfield was sensationeel. Salah gaf na vier minuten spelen vanaf rechts voor op Núñez, die niet aarzelde en de bal achter zijn standbeen langs Courtois en in het doel wist te werken: 1-0. Salah had zelf in minuut twaalf de kans om de score te verdubbelen, na goed voorbereidend werk van Gakpo. Zijn inzet vloog echter net naast het doel van de bezoekers. De 2-0 kwam er even later alsnog. Courtois verwerkte een terugspeelbal helemaal verkeerd, kreeg de bal op zijn knie en stelde daarmee Salah in staat om van dichtbij te scoren. De 44ste treffer van de Egyptenaar in de Champions League, die daarmee het Afrikaanse record van Didier Drogba wat betreft doelpunten in het miljardenbal evenaarde.

Real Madrid herstelde zich na twintig minuten enigszins van de horrorstart op Anfield, met Vinícius die op fraaie wijze de 2-1 aantekende. Na een combinatie met Benzema schoot de Braziliaan de bal in de verre hoek. Er was echter ook tegenslag voor de Madrilenen, want David Alaba kon vanwege een hamstringblessure niet verder spelen. Kort daarvoor hield Éder Militão zijn ploeg in de wedstrijd door een inzet van dichtbij van Núñez van de doellijn te halen. Na 36 minuten was het Allison die gruwelijk in de fout ging. De doelman wilde Joe Gomez aanspelen, maar zag zijn inzet via een blok van de alerte Vinícius in het doel vliegen: 2-2. De flitsende start van Liverpool was als sneeuw voor de zon verdwenen. In de slotminuut van de eerste helft voorkwam Andy Robertson nog dat Rodrygo Real Madrid zelfs op voorsprong zou brengen.

COURTOIS... wat doe je!? ?? Een zeldzame fout van de doelman en het staat al 2-0 voor Liverpool! ??#ZiggoSport #UCL #LIVRMA pic.twitter.com/QnR4wpQ0jO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2023

Kort na rust was het alsnog Real Madrid dat keihard toesloeg. Luka Modric legde een vrije trap vanaf de linkerkant van de zestien panklaar neer voor Militão, die ongedekt en van dichtbij de 2-3 binnenkopte. Liverpool was nadien niet meer in staat om een comeback te forceren. Tien minuten na rust had Benzema het nodige geluk toen zijn inzet via Joe Gomez langs de compleet hulpeloze Allisson in het doel vloog: 2-4. Er was nog een check bij de VAR voor eventueel buitenspel van aangever Rodrygo, maar de goal werd niet geschrapt. De Fransman had de smaak te pakken en tilde de stand in minuut 67 zelfs naar 2-5 na een snelle counter van Real Madrid. Via Modric en Vinícius, die door de benen van Van Dijk speelde, kwam de bal terecht bij Benzema, die drie verdedigers omspeelde en in de linkerhoek scoorde.

Gakpo stond op dat moment al niet meer op het veld. Klopp verving de aanvaller voor Roberto Firmino. Núñez maakte plaats voor Diogo Jota. Aan de kant van Liverpool waren er in de slotfase ook enkele wissels: Jordan Henderson werd afgelost door James Milner en Joël Matip verving achterin Gomez. Real Madrid liet de teugels na het doelpunt van Benzema enigszins vieren en speelde de heenwedstrijd op Anfield professioneel uit. Benzema kreeg na zijn wissel kort voor tijd nog applaus van de thuisfans. Liverpool lijkt een wonder nodig te hebben op 15 maart in het Santiago Bernabéu om voortijdige uitschakeling in de Champions League te voorkomen.

2-2! WAT GEBEURT HIER!? ?? Nu is het Alisson die verschrikkelijk in de fout gaat, Vinícius Júnior maakt zijn tweede treffer van de avond! ??#ZiggoSport #UCL #LIVRMA pic.twitter.com/QUt742NvgZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2023