Sensationele start op Anfield: twee heerlijke goals en flaters van keepers!

Dinsdag, 21 februari 2023 om 21:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:32

Real Madrid wist niet wat het meemaakte in de beginfase van de Champions League-kraker tegen Liverpool. Darwin Núñez scoorde na vier minuten met een fraaie balletje achter het standbeen en collega-aanvaller Mohamed Salah maakte de 2-0 in minuut veertien na een ongekende blunder van Thibaut Courtois, die de bal per ongeluk op de knie kreeg en niet meer kon voorkomen dat de Egyptische aanvaller kon scoren. Real rechtte de rug en kwam terug tot 2-2 dankzij goals van Vinícius Júnior, de tweede na een blunder van Allison Becker.

COURTOIS... wat doe je!? ?? Een zeldzame fout van de doelman en het staat al 2-0 voor Liverpool! ??#ZiggoSport #UCL #LIVRMA pic.twitter.com/QnR4wpQ0jO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2023