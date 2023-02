Reijnders onthult in gesprek met Van der Meijde zijn ultieme droom

Tijjani Reijnders heeft in Bij Andy in de auto een boekje opengedaan over zijn toekomstplannen. De middenvelder van AZ ziet het Nederlands elftal halen als ultiem doel. Ook geeft de 24-jarige Reijnders te kennen dat hij hoopt een mooie transfer te maken in de toekomst. “In de Premier League spelen, dat lijkt me heel vet”, vertelt Reijnders aan presentator Andy van der Meijde.

Reijnders verlengde onlangs zijn contract tot medio 2027 in Alkmaar. Toch durft de geboren Zwollenaar alvast verder te kijken. “Ik wil uiteindelijk een transfer maken waar beide partijen iets aan hebben. In de Premier League spelen lijkt me heel vet, maar ook LaLiga lijkt me heel mooi: veel positiespel en lekker voetballen.“ Van der Meijde ziet de Engelse Premier League als geschikte competitie voor zijn bijrijder. “Dat lijkt me wel een mooie stap, vooral met dat loopvermogen van jou.” Daarnaast spreekt Reijnders zijn grootste ambitie uit. “Uiteindelijk wil ik het Nederlands elftal halen natuurlijk. Dat is een absolute droom van mij”, aldus de middenvelder van AZ.

Pascal Jansen

Ook vraagt Van der Meijde naar de relatie tussen Reijnders en Pascal Jansen. De trainer van AZ nam in 2020 de trainersfunctie van Arne Slot over en heeft sinds zijn komst een basisplaats ingeruimd voor de 24-jarige Reijnders. “Hij is een hele rustige man, maar hij wel iemand met humor. Als het moet kan hij wel een hartig woordje met je spreken hoor.”

Reijnders staat sinds 2018 onder contract bij AZ, dat hem overnam van PEC Zwolle. Na een uitleenperiode in Waalwijk, heeft Reijnders zich onder Jansen ontwikkeld tot vaste basisklant. In het shirt van AZ speelde hij tot dusver 110 duels, waarin hij elf keer scoorde. Hij was tevens elf keer aangever bij een doelpunt. Tijjani Reijnders is de broer van Eliano Reijnders. Laatstgenoemde is speler van Jong Utrecht.

Oranje?

Van der Meijde kwam onlangs in gesprek met bondscoach Ronald Koeman met de naam van Reijnders op de proppen. “Ik had gister Tijjani Reijnders in de auto en hij zei: ‘Kun je even een goed woordje voor me doen?’ Nou bij deze!” Koeman ging kort in op de naam van de AZ’er. “Nou, hij doet het goed toch die jongen!”, aldus de keuzeheer van het Nederlands elftal.