Gullit wijst favoriet voor winst van de Champions League aan: 'Echt wat anders’

Dinsdag, 21 februari 2023 om 15:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:39

Napoli is in de ogen van Ruud Gullit de grote favoriet om dit seizoen de Champions League te winnen. De analist en oud-prof is onder de indruk van de ploeg van trainer Luciano Spalletti. Napoli neemt het dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League op tegen Eintracht Frankfurt.

"Voor mij is Napoli de favoriet om de Champions League te winnen”, zegt Gullit tegenover La Gazzetta dello Sport. “Ze spelen een soort voetbal dat iedereen graag ziet. Snel en verticaal. De Engelse clubs zijn sterk, Bayern München en Real Madrid ook, maar Napoli is echt wat anders vergeleken met de rest.”

Napoli beleefde in het verleden successen met Diego Maradona als grote blikvanger. Volgens Gullit zijn beide ploegen niet met elkaar te vergelijken. “Die ploeg was volledig van hem afhankelijk, terwijl dit een compleet, vermakelijk elftal is dat totaalvoetbal speelt. Ze kunnen kampioen worden en ver komen in Europa.”

Napoli is in eigen land hard op weg om de eerste landstitel sinds 1990 te winnen. i Partenopei gaan fier aan kop in de Serie A en hebben een voorsprong van maar liefst vijftien punten op Internazionale. In de Champions League wist Napoli te imponeren tijdens de groepsfase. De ploeg van Spalletti werd groepswinnaar in een poule met Liverpool, Ajax en Rangers. Napoli gaat dinsdag in de achtste finales op bezoek bij Eintracht Frankfurt. De return in Napels staat op 15 maart op het programma.