Labyad laat buitenlands avontuur definitief schieten en keert terug bij Utrecht

Maandag, 20 februari 2023 om 13:51 • Davey de Laat • Laatste update: 14:12

Zakaria Labyad keert terug in De Galgenwaard als speler van FC Utrecht. Dat meldt de club via de officiële kanalen. De 29-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor anderhalf seizoen, met daarbij de optie voor nog een jaar. Labyad laat met zijn keuze het sportieve aspect prevaleren, daar hij in Italië bij Cremonese en Hellas Verona meer had kunnen verdienen.

Labyad zat sinds zijn vertrek afgelopen zomer bij Ajax zonder contract en revalideerde de afgelopen tijd individueel van een kruisbandblessure. Die zware kwetsuur liep de offensieve middenvelder op vlak voordat zijn contract bij Ajax afliep. Technisch Directeur Jordy Zuidam laat via de clubkanalen weten erg blij te zijn met de terugkeer van de zesvoudig Marokkaans international. “Dat Zakaria een onwijs goede voetballer is, staat buiten kijf en weten wij bij FC Utrecht als geen ander.”

“De afgelopen periode hebben we die kwaliteiten ook steeds meer terug zien komen bij Zakaria en zijn we het gesprek over de toekomst aangegaan. Zakaria wilde graag terug, wij wilden hem graag toevoegen aan onze selectie, dus daar waren we snel over uit. We zijn erg blij dat we Zakaria weer speler van FC Utrecht mogen noemen”, aldus Zuidam. Labyad kende tussen januari 2017 en juli 2018 al een succesvolle periode bij de club, die hem destijds transfervrij oppikte. De aanvallende middenvelder kwam in anderhalf jaar tot 58 optredens voor de Domstedelingen, waarin hij 20 goals en 16 assists liet aantekenen.

Het overtuigde Erik ten Hag ervan om Labyad in de zomer van 2018 voor een fikse transfersom van rond zes miljoen euro naar Ajax te halen. Ten Hag had daarvoor in Utrecht al succesvol samengewerkt met Labyad. Het dienstverband van laatstgenoemde bij Ajax liep uiteindelijk uit op een teleurstelling. De middenvelder zat veruit het grootste deel van zijn vier contractjaren op de bank en maakte in zijn laatste seizoen slechts 25 speelminuten. In het jaar daarvoor, het seizoen 2020/21, kon Labyad overigens wel met regelmaat rekenen op een basisplaats. In totaal speelde hij 54 keer voor Ajax, waarin hij 13 goals en 10 assists produceerde.