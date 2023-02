Feyenoord stoomt drietal klaar voor Klassieker: sleutelspelers reeds gespot

Dinsdag, 14 februari 2023 om 12:26 • Wessel Antes

Justin Bijlow, Gernot Trauner en Sebastian Szymanski hebben zich dinsdag laten zien op Trainingscomplex 1908, zo blijkt uit foto’s van de openbare training van Feyenoord. Op dit moment heerst er nog onduidelijkheid over de datum wanneer het drietal definitief terugkeert in de wedstrijdselectie van Arne Slot, maar volgens 1908.nl mikken de Rotterdammers op de Klassieker in Amsterdam. Het duel tussen Ajax en Feyenoord wordt op zondag 19 maart gespeeld.

Trauner is momenteel al het langst uit de roulatie. De dertigjarige Oostenrijker raakte eind december geblesseerd op een training. De rechtspoot kampt sindsdien met een meniscusblessure, maar is reeds succesvol geopereerd. Trauner revalideert zelfs verbazingwekkend snel en lijkt een stuk eerder terug te keren bij Feyenoord. Eerder gaf Slot nog aan dat hij hoopte dat zijn ervaren mandekker in de laatste paar wedstrijden nog een rol zou kunnen spelen. "Als je Trauner zo bezig ziet en ziet scoren lijkt het er erg goed uit te zien", laat de maker van de trainingsfoto's weten.

Trauner en Bijlow laten zich allebei buiten zien op de openbare training #1908 pic.twitter.com/QcsUtOUV9F — FEYENOORDTRAINING.NL (@feytraining) February 14, 2023

Huurling Szymanski heeft last van een knieblessure die hij opliep in de uitwedstrijd bij FC Twente. De 23-jarige Pool heeft volgens 1908.nl nog ongeveer een maand nodig om te herstellen. De blessure van Bijlow lijkt wel minder heftig dan de polsbreuk die eerder werd gecommuniceerd. Volgens het medium heeft Bijlow enkel lichte schade aan een spier tussen de duim en de pols. Die problemen liep de sluitpost op in aanloop naar het topduel met PSV (2-2). Sindsdien staat Timon Wellenreuther onder de lat bij Feyenoord, maar die laat geen geweldige indruk achter.

Ook Sebastian Szymanski is bezig op het trainingsveld #1908 pic.twitter.com/PEm7tuXe7a — FEYENOORDTRAINING.NL (@feytraining) February 14, 2023

Maandag bevestigde RTV Rijnmond al dat Igor Paixão zaterdag tegen AZ in ieder geval aanwezig zal zijn in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De 22-jarige aanvaller leek tegen sc Heerenveen (1-2 winst) zwaar geblesseerd te raken, maar er blijkt weinig aan de hand te zijn. Aanvaller Patrik Wålemark is tegen de Alkmaarders nog niet van de partij vanwege een bovenbeenblessure. Aanvoerder Orkun Kökçü mag niet meedoen vanwege een schorsing. De achttienvoudig international van Turkije pakte afgelopen zondag in Friesland zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De wedstrijd tussen Feyenoord en AZ begint zaterdagavond om 20.00 uur.