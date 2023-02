Talenten van AZ staan voor droomaffiche; ook Ajax kent tegenstander

Maandag, 13 februari 2023 om 14:29 • Wessel Antes • Laatste update: 15:04

AZ Onder 18 gaat het in de Youth League opnemen tegen de leeftijdsgenoten van Barcelona. De Alkmaarders waren in de vorige ronde met 5-0 te sterk voor Eintracht Frankfurt en mogen zich nu opmaken voor een droomaffiche in Catalonië. Ajax Onder 18 wacht een confrontatie met Sporting Portugal. In de vorige ronde waren de Amsterdammers met 0-1 te sterk voor MTK Budapest.

Bij AZ Onder 18 zijn Nick van der Velden en Ron Vlaar de assistenten van hoofdtrainer Jan Sierksma. De achtste finales bestaan uit een enkele wedstrijd. Mocht AZ deze winnen, komen de Alkmaarders in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen Real Madrid en RB Salzburg tegen. In de vorige ronde stal Mexx Meerdink, de zoon van oud-international Martijn Meerdink, de show met een hattrick.

Ajax Onder 18 plaatste zich voor de achtste finales dankzij een moeizame 0-1 zege op MTK. Gabriel Misehouy kroonde zich tot matchwinner door vanaf de strafschopstip de enige treffer te maken. In blessuretijd voorkwam Tommy Setford een strafschoppenreeks door een Hongaarse penalty te pareren. Mocht Ajax ook tegen Sporting zegevieren, wacht een kwartfinale tegen Liverpool of FC Porto.

Nederlanders Julian Rijkhoff en Prince Aning spelen een absolute kraker tegen Paris Saint-Germain. Beide talenten stonden in de basis bij de beloftes van Borussia Dortmund tijdens de zege op de leeftijdsgenoten van Hibernian (1-2 winst). Mikki van Sas mag met zijn Manchester City aantreden tegen HNK Hajduk Split. De doelman zat tijdens de vorige ronde tegen Sevilla echter wel op de bank bij the Citizens. De achtste finales worden gespeeld op 28 februari of 1 maart. Op 24 april staat de finale in Nyon gepland.