Pascal Jansen: ‘Ik heb hem hoog zitten, maar dit verbaast me’

Woensdag, 6 december 2023 om 19:45 • Mart Oude Nijeweeme

Pascal Jansen verwijt zijn ploeg niets na het korte restant tegen NEC, zo zei hij voor de camera bij ESPN. AZ slaagde er in vijf minuten niet in om iets te veranderen aan de 1-2 voorsprong van de Nijmegenaren. Desondanks vielen er genoeg kansen te noteren.

Jansen was blij met wat zijn ploeg op de mat legde. "Ze hebben uiteindelijk meer gedaan dan we hadden durven hopen. We krijgen nog twee of drie goede mogelijkheden om de gelijkmaker erin te prikken."

Onder meer Mexx Meerdink kreeg een goede kans. De spits kreeg de bal bij toeval voor de voeten uit een hoekschop, maar schoot hoog en wild over.

"Ik heb dat moment teruggezien en dat is een bijzondere", aldus Jansen. "Ik heb die jongen zo hoog zitten in het afwerken, dat me dit eigenlijk een beetje verbaast. Hij is normaal gesproken echt loepzuiver in het afwerken."

"Waar wij het als groep vaak over hebben is een stukje impulscontrole. Dat vragen we tijdens reguliere wedstrijden ook van de jongens. Dat was bij deze momenten alleen niet van toepassing, omdat de bal klaar lag om af te werken."

Het duel tussen AZ en NEC werd eind oktober gestaakt nadat spits Bas Dost in elkaar zakte. "Het belangrijkste is dat hij nog ademt", concludeert Jansen. "Bij deze namens ons heel veel sterkte met je gezin. We hopen dat je weer gezond bent en blijft."

Reactie Meerdink

Meerdink trekt het zich persoonlijk aan dat hij faalde. "Die kans moet er honderd procent in", is de aanvaller schuldbewust. "Het gebeurde in een split second. Ik probeerde hem vol te raken, maar raak hem denk ik te hard. Dan gaat hij over."

Alles bij elkaar was het een rare gewaarwording, vond ook Meerdink. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Je probeert zoveel mogelijk kansen te krijgen in vijf minuten, maar uiteindelijk hebben we niks. Doodzonde."