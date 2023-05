De jeugdinternational met indrukwekkende stats die koos voor een vertrek bij AZ

Donderdag, 4 mei 2023 om 19:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:22

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Soulyman Allouch, die afgelopen winter na een sterke eerste seizoenshelft bij Jong AZ een transfer naar VVV-Venlo maakte.

Door Jordi Tomasowa

Allouch begon zijn loopbaan bij RKSV Pancratius, waarna hij via AFC Amsterdam en Ajax de stap naar de jeugdopleiding van AZ maakte. “Ik heb daar 5,5 jaar gespeeld”, geeft de 21-jarige vleugelaanvaller aan. “In het eerste seizoen mocht ik nog geen competitiewedstrijden spelen. Ik trainde al wel mee en deed wedstrijdritme op middels oefenduels. Toen ik bij AZ arriveerde, was ik nog een kind. Maar ik kan zeggen dat ik daar echt volwassen ben geworden. Ik heb er hele mooie jaren gehad. Eén seizoen was minder, toen ik langdurig geblesseerd raakte.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Allouch (rechts) speelde 5,5 jaar in de jeugdopleiding van AZ.

Zijn debuut in het betaald voetbal namens Jong AZ behoort zonder twijfel tot een van Allouch zijn hoogtepunten. “Dat was in 2019, helaas verloren we bij mijn debuut wel met 3-2 van Jong PSV. Die stap naar de beloftenploeg was sowieso wel even wennen voor mij. Het is natuurlijk niet te vergelijken met jeugdvoetbal. Je speelt op een hogere intensiteit en krijgt veel minder ruimte. Door veel wedstrijden te spelen, leer je uiteindelijk daarmee om te gaan.”

Gevraagd naar andere hoogtepunten, kan Allouch zich ook nog een krankzinnige wedstrijd met AZ Onder 19 herinneren. “We draaiden een duel met de leeftijdsgenoten van Feyenoord volledig om. We keken na acht minuten al tegen een 0-3 achterstand aan. Vlak na rust maakten zij 1-4 en met nog twintig minuten te spelen zorgden wij voor een enorme comeback. Ik was die wedstrijd goed voor drie treffers, waardoor we met 5-4 wonnen. Het was de eerste keer dat ik een hattrick voor AZ maakte. Mede door die gewonnen wedstrijd plaatsen we ons voor de Youth League, alleen toen kwam de coronapandemie…”

Allouch viel de eerste seizoenshelft van deze jaargang bij Jong AZ op vanwege zijn productiviteit. In twintig competitieduels was hij goed voor zes goals en zeven assists. De aanvaller is van ver gekomen, aangezien hij het seizoen 2021/22 lange tijd vanaf de zijkant moest toekijken. “Een zware blessure betekende bijna een heel seizoen revalideren. Ik was er afgelopen zomer heel erg mee bezig om superfit terug te komen, wilde laten zien dat ik op elke training mee kon en elke wedstrijd kon presteren. Dat is me uiteindelijk gelukt.”

Dankzij zijn indrukwekkende statistieken werd Allouch in oktober gekozen tot ‘Beste Talent van de Eerste Periode’ in de Keuken Kampioen Divisie. “Die erkenning was natuurlijk ook heel mooi. Of ik merkte dat de interesse in mijn persoon toen begon toe te nemen? Ik heb me er niet echt mee beziggehouden door het seizoen heen. Ik had met mijn zaakwaarnemer besproken dat ik gewoon op dezelfde voet door moest gaan. Rond de winterse transferperiode kwam er eigenlijk interesse van meerdere clubs.”

Samen met zijn zus en moeder nam Allouch in oktober zijn Bronzen Schild in ontvangst.

Voor Allouch was het ook zeker een optie om het seizoen bij Jong AZ af te maken. Het gevoel bij VVV-Venlo was echter dermate goed dat hij in januari een contract tot medio 2026 in De Koel tekende. “Ik heb goede gesprekken gehad met de clubleiding van VVV, mijn familie en mijn zaakwaarnemer”, laat Allouch weten. “Ik heb hier bij VVV meer zekerheid en bij AZ was dat minder. Ik wil nu weer laten zien wat ik kan en probeer mijn bijdrage aan het team te leveren.”

Bij VVV werd Allouch herenigd met Sem Dirks, Richard Sedlácek en Robin Lathouwers, jongens die hij al kende van zijn tijd bij AZ. “De club en de trainers vroegen aan hen naar mijn persoonlijkheid en of ik in de selectie van VVV zou passen. Zij hebben mij tot nog toe veel geholpen. Ik ben uiteindelijk ook heel goed door de selectie opgevangen.”

Allouch woont sinds anderhalve maand in een eigen appartement in Venlo. Aan het wonen in Limburg moest hij naar eigen zeggen ‘wel even wennen’. “Ik ben in Amsterdam opgegroeid en had daar alles. De verleidingen daar zijn alleen niet altijd goed voor mij, dus dat heeft ook een rol gespeeld in mijn transfer naar VVV. Ik kan me hier echt focussen op het voetbal en het professionele gedeelte buiten de lijnen.” Nu hij eindelijk is gesetteld en zich thuis voelt in Venlo, gaat de rechtspoot ook met steeds meer vertrouwen spelen. “Ik wil het hier nu echt laten zien. De eerste weken waren ook lastig voor mij. Ik heb nooit zo lang in een hotel geslapen. Op een gegeven moment kwamen de muren ook echt naar me toe. Dan dacht ik: Jezus…”

Aanvoerder Sven Braken is een van de spelers die Allouch de afgelopen maanden bij VVV bij de hand nam. “Ik heb nog nooit echt eerder met een ervaren speler samengespeeld. Ik denk dat mijn klik met Sven in het veld sinds mijn komst steeds beter is geworden. We voelen en begrijpen elkaar meer. Het is enorm jammer dat hij na dit seizoen naar het Belgische KMSK Deinze vertrekt, want ik had graag nog langer met hem samen willen spelen. Hij is op en buiten het veld met mij bezig en eigenlijk echt een soort leraar voor mij.”

Allouch maakte afgelopen winter een transfer naar VVV-Venlo.

Met VVV maakt Allouch momenteel een mindere periode door. De Venlonaren verloren vier van de laatste vijf competitieduels en staan momenteel achtste, de laatste plek die recht geeft op deelname aan de play-offs. Met nog drie speelrondes voor de boeg bedraagt de voorsprong op nummer negen Telstar vier punten. “Je hebt mindere momenten en goede momenten”, geeft Allouch aan. “Na regen komt zonneschijn. We moeten nog even blijven knokken met zijn allen zodat we ons verzekeren van de play-offs. Dat is zeker reëel als je kijkt naar de kwaliteiten van onze selectie. Ik heb er honderd procent vertrouwen in dat het ons gaat lukken.”

Allouch omschrijft zichzelf als ‘een creatieve aanvaller die graag zijn directe tegenstanders opzoekt’. “Ik houd van attractief voetbal en heb liever dat we als team de bal rondspelen om gaten in de defensie van de tegenstander te zoeken in plaats van dat we de lange bal hanteren.” Vroeger kon hij vooral genieten van Neymar in zijn tijd bij Barcelona en Eden Hazard bij Chelsea. “Zij waren destijds fantastisch”, klinkt het enthousiast. “Als je kijkt naar het gemak waarmee zij destijds dribbelden en de vrije ruimtes vonden. Dat is voor mij een motivatie en een leerpunt.”

De Amsterdammer liet AZ afgelopen winter dus achter zich. Toch kan hij genieten van de uitstekende Europese prestaties van zijn oude werkgever. Terwijl de hoofdmacht in de halve finale van Conference League een tweeluik met West Ham United wacht, schreef AZ Onder 19 geschiedenis met winst van de Youth League. “Ik was gaan kijken naar de kwartfinale tegen Real Madrid. AZ was oppermachtig in dit duel en won met 4-0, dus voor mij was het geen verrassing dat ze de Youth League wisten te winnen.”

Allouch vindt het mooi dat veel jongens waar hij zelf mee heeft samengespeeld zoveel groei tonen. Voor hem waren Mexx Meerdink en Ernest Poku de twee grote uitblinkers tijdens de historische Youth League-campagne. “Zij waren fantastisch. In de verdediging heb je nog Wouter Goes, die heeft zich fantastisch ontwikkeld dit jaar. Ik heb die jongens natuurlijk begin dit seizoen meegemaakt. Als je dan ziet waar ze nu staan is dat geweldig.”

Zelf beleefde Allouch in 2019 een groot succes door met Nederland Onder 17 Europees kampioen te worden. “Dat was mooi om zoiets te winnen. Van de Europese landen waren wij gewoon de beste. Ik houd daar zeker warme herinneringen aan over.” Toch besloot hij vorig jaar te switchen in zijn interlandloopbaan. “Ik had niet echt iets gehoord van Oranje, terwijl Marokko mij uitnodigde voor een proefperiode”, legt Allouch uit. “Dit beviel me goed.”

“Ik ben natuurlijk Europees kampioen met Nederland Onder 17 geworden, heb later met deze ploeg ook op het WK Onder 17 gespeeld. Wat zou er nog mooi in dat rijtje passen? Toen dacht ik dus aan de Afrika Cup. Als je dat toernooi wint of ver komt, mag je volgens mij ook deelnemen aan de Olympische Spelen. Dat leek mij een mooi vooruitzicht. Ik moet gewoon mijn best blijven doen en wie weet word ik in de toekomst dan opgeroepen voor Marokko.”

Paspoort

Naam: Soulyman Allouch

Club: Jong AZ/VVV-Venlo

Leeftijd: 21

Positie: Linksbuiten

Lengte: 174 cm

Wedstrijden: 71

Sterke punten: Dribbelen, techniek, flair