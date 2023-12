Marciano Vink ziet ‘overtreffende trap’ van Sem Steijn: ‘Speciaal geval’

Marciano Vink is zeer gecharmeerd van Mexx Meerdink, zo vertelde hij donderdagavond in Studio Europa. De twintigjarige aanvaller van AZ wordt een mooie toekomst toegedicht, maar moet in Alkmaar voorlopig op zijn beurt wachten. Ook tegen Legia Warschau gunde Pascal Jansen de jongeling geen minuten.

"Meerdink is een speciaal geval", begint Vink zijn betoog bij ESPN. "Hij is extreem effectief in het afwerken. Het voetballende gedeelte kan nog iets beter, maar wat deze jongen brengt aan een bepaalde drive... Dat zie je ook bij Sem Steijn."

"Steijn heeft ook zo'n drive om te scoren. Meerdink heeft dat in het extreme", gaat Vink verder. "Hij heeft alleen de pech dat hij de grote Vangelis Pavlidis voor zich heeft. Dan moet je op je beurt wachten."

Pierre van Hooijdonk vindt dat Meerdink ook voetballend wel meekomt. "Bij Pavlidis stond het voetballende gedeelte hoger dan zijn effectiviteit", aldus Vink. "Hij is echt naar een bepaalde effectiviteit gegaan. Meerdink zou nog iets beter kunnen worden in het uit de zone komen."

"Meerdink is echt een spits, dat zag je ook in de Youth League en in de Keuken Kampioen Divisie. Er zijn momenten dat hij helemaal niet in het spel betrokken wordt en ineens is hij er. Ik zou hem alleen meer willen zien in balbezit."

Van Hooijdonk vindt dat de verwachtingen te hoog zijn. "Ik zoek naar iemand die een bal goed kan terugleggen op inkomende spelers", zegt Vink. "Pavlidis doet dat goed. Maar laten we niet vergeten dat we het over een speler van achttien of negentien (twintig, red.) hebben."

Meerdink maakte vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van AZ en staat sindsdien op tien officiële wedstrijden in alle competities. Daarin wist hij nog niet te scoren. Namens Jong AZ staat de teller op 48 wedstrijden, 13 goals en 4 assists in de Keuken Kampioen Divisie.

