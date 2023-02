Lucas Ocampos onthult uiterst pijnlijk detail over periode bij Ajax

Vrijdag, 10 februari 2023 om 15:54 • Wessel Antes • Laatste update: 16:12

Lucas Ocampos heeft in een interviewserie van zijn club Sevilla teruggeblikt op zijn tijd bij Ajax. In A Balón Parado onthult de 28-jarige buitenspeler een uiterst pijnlijk detail: de Argentijn wist na een maand al dat het niets zou worden en huurde om die reden geen ander verblijf. Ocampos heeft het geen moment naar zijn zin gehad in Amsterdam en zat vier maanden ongelukkig op zijn hotelkamer.

Ocampos vestigde zich na zijn aankomst in Nederland in een hotel, om vervolgens verder te zoeken naar een andere verblijfplaats. Al snel kwam hij erachter dat die zoektocht geen zin had. “Een maand na mijn komst zag ik al dat het niet ging zoals verwacht en toen wist ik al hoe het zou aflopen. Om die reden huurde ik niets. Sterker nog, ik raakte bevriend met één van de receptionisten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zelfs het bezoek van zijn vrouw en kinderen was pijnlijk, zo onthult Ocampos. “Toen mijn vrouw als verrassing met de meisjes op bezoek kwam en één van hen vroeg wanneer ik ging spelen, was het erg moeilijk om haar daar iets over te vertellen.” Ocampos miste bij Ajax de communicatie. “Ik speelde niet en trainde ook niet met mijn ploeggenoten. Ze hebben me nooit iets uitgelegd. Nu is die periode gelukkig voorbij en kan ik me focussen op Sevilla.” Met de Spaanse club begeeft Ocampos zich op een teleurstellende zestiende plek in LaLiga.

De tienvoudig international van la Albiceleste kwam voor Ajax slechts 114 minuten in actie, verdeeld over zes optredens in de Eredivisie en Champions League. Ocampos wist niet te scoren en leverde ook geen assists af. Sinds zijn terugkeer in Spanje stond de rechtspoot reeds meer op het veld: 194 speelminuten, verdeeld over vier optredens. Dit weekend neemt Sevilla het in LaLiga op tegen Mallorca, waarna de heenwedstrijd van het Europa League-tweeluik met PSV wacht. Het meespelen van voormalig PSV'er Karim Rekik bij Sevilla is nog onzeker, aangezien hij kampt met een blessure aan zijn achillespees.