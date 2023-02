Koeman snapt besluit van Barça niet: ‘Nooit zo begrepen waarom hij weg moest’

Donderdag, 9 februari 2023 om 17:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:13

Ronald Koeman begrijpt niet waarom Sergiño Dest bij Barcelona op een zijspoor raakte. De Amerikaans international wordt dit seizoen door de Catalanen verhuurd aan AC Milan. Koeman besloot Dest in september 2020 als trainer van Barcelona voor ruim twintig miljoen euro te halen van Ajax.

Dest kwam tot nog toe tot 72 officiële duels namens Barça. Op voorspraak van Koeman maakte hij een kleine tweeënhalf jaar geleden de overstap van Ajax naar Barcelona. “Hij kon destijds van Ajax naar Bayern München”, zegt Koeman in het YouTube-programma Bij Andy in de Auto. “Wij hadden destijds een rechtsback nodig bij Barcelona en ik zag in Dest de ideale oplossing.”

Koeman werd in oktober 2021 ontslagen bij Barcelona. Onder Xavi raakte Dest vervolgens op een zijspoor, waarna de vleugelverdediger als uitweg voor een uitleenbeurt aan Milan koos. “Hij is een jonge speler en deed het ook nog eens goed op het WK. Ik heb nooit zo begrepen waarom hij weg is bij Barça. Bellerin gaat nu ook weer weg en Dest is echt niet minder dan Sergi Roberto”, aldus Koeman.

De uitleenbeurt aan Milan is voor Dest vooralsnog geen succes gebleken. I Rossoneri besloten de verdediger niet in te schrijven voor de knock-outfase van de Champions League. Dest kan voor twintig miljoen euro definitief worden overgenomen door Milan. La Gazzetta dello Sport meldde vorige maand echter dat men in Milaan niet van plan is om de optie tot koop in het huurcontract van Dest te lichten. De rechtsback lijkt onder trainer Stefano Pioli op een dood spoor te zijn beland. In veertien officiële duels voor Milan kwam hij slechts tot 635 speelminuten.