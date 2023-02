John Heitinga oogst lof met cruciale omzetting in basisopstelling

Donderdag, 9 februari 2023 om 08:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:09

Ronald de Boer is van mening dat John Heitinga er goed aan heeft gedaan door Mohammed Kudus als rechtsbuiten te posteren. De nieuwe hoofdtrainer van Ajax heeft sinds zijn aanstelling meteen een aantal posities aangepakt in de basisopstelling en dat lijkt voorlopig zijn vruchten af te werpen met zeges op Excelsior (1-4) en SC Cambuur (0-5). Donderdagavond wacht in de strijd om de TOTO KNVB Beker met FC Twente de eerste echte test voor de ambitieuze trainer.

Als het aan De Boer ligt, gaat Heitinga op een aantal plekken sleutelen aan zijn opstelling. Zo zou hij onder meer Edson Álvarez doorschuiven naar het middenveld om Calvin Bassey op Ricky van Wolfswinkel te zetten. "Hij vreet hem op, denk ik", aldus de oud-middenvelder tegen De Telegraaf. "Ik zou Klaassen of Berghuis op de bank zetten en Taylor laten staan, omdat die in mijn ogen het beste de afstand tussen zestienmetergebied en zestienmetergebied kan overbruggen. Hij heeft de jongste benen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch zou De Boer zich ook wel kunnen vinden in dezelfde basis als de afgelopen twee wedstrijden. "Dan start John voor de derde keer in dezelfde opstelling. En daar kan ik me qua vastigheid iets bij voorstellen. Ajax heeft een bepaald vertrouwen gecreëerd en dat kunnen ze op deze manier vergroten. En ik moet zeggen dat ik tegen Cambuur een andere Taylor zag, één die agressiever en oplettender was dan daarvoor en nu – zoals ik dat altijd noem – echt op het huis paste. Die opdracht had hij duidelijk meegekregen."

Vooral de nieuwe rol van Kudus kan De Boer bekoren. De Ghanees wordt door Heitinga als rechtsbuiten geposteerd en maakt indruk. "Dat heb ik al honderd keer gezegd en het verbaast me echt dat Alfred Schreuder het nooit heeft geprobeerd. Kudus is in mijn ogen het grootste talent van Ajax. En op 7 doet hij het elftal verdedigend de minste pijn. Op de nummer 10-positie moet hij qua meeverdedigen echt nog groeien. Op rechts loopt Kudus tegenstanders voorbij alsof ze er niet staan en kan hij in de spits of achter de spits uitkomen. Dus een compliment voor John dat hij hiermee komt."