Orkun Kökçü: ‘Tja, Feyenoord staat daar bekend om, in alles de eerste zijn’

Donderdag, 9 februari 2023 om 00:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:42

Gemengde emoties bij Orkun Kökçü na de bekerzege van Feyenoord van woensdagavond op NEC. De aanvoerder is blij met de zwaarbevochten plaats in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker, maar is dezer dagen toch voornamelijk bezig met de enorme aardbeving in Turkije. De beving vlakbij de stad Gaziantep met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter zorgde al voor ruim 13.000 doden in Turkije en het aangrenzende Syrië.

Kökçü, die de Turkse vlag toonde in De Kuip, leek na afloop bij ESPN tegen zijn tranen te moeten vechten. "Het doet iets met je omdat wij als Turken gewoon heel hecht zijn", verklaart de middenvelder van Feyenoord. "Zelfs al is het geen familie, het voelt voor mij wel als familie. Het zijn broeders en zusters. Dus komt het wel hard aan. Ik heb nu wel twee dagen gehad om het een plekje te geven, maar je krijgt nog steeds elke dag mee wat daar gebeurt. Vanaf hier probeer je dan te helpen met posts op social media, dat mensen kunnen doneren of dat mensen kunnen gaan zoeken onder het puin."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Orkun Kökçü met de Turkse vlag in De Kuip.

"Je probeert van alles, maar je weet ook dat je heel weinig in eigen hand hebt. Dat maakt het extra frustrerend", verzucht de wat aangeslagen Kökçü. De pas 22-jarige middenvelder krijgt als hij wegloopt van het interview met verslaggever Pascal Kamperman nog enkele steunbetuigingen van achtergebleven Feyenoord-supporters. Kökçü liet zich maandag kort na de aardbeving al horen via Twitter: 'Beterschap, mijn geliefde Turkije', was de boodschap van de Feyenoorder.

Feyenoord vestigt record

Kökçü ging voordat hij wegliep kort in op de spectaculaire bekerontmoeting met NEC, dat vijftig schoten op doel te verwerken kreeg, een Nederlands record sinds de telling van Opta in 2010. 27 schoten gingen daadwerkelijk op Mattijs Branderhorst af en 23 daarvan werden dus gekeerd. De doelman moest viermaal vissen. "Ik zag net dat we vijftig doelpogingen hadden. Tja, Feyenoord staat daar bekend om, in alles de eerste zijn." De middenvelder zag met name Branderhorst excelleren bij NEC. "Ik weet eigenlijk niet eens wat ik moet zeggen. Het was een hele rare wedstrijd. Ik heb namelijk niet het gevoel dat ze heel veel in onze zestien kwamen. Maar elke keer als ze er kwamen was het raak. Dat is iets waar we aandacht aan moeten besteden door beelden te bekijken. De restverdediging moet beter staan, zodat we niet zulke goals tegen krijgen."

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken roept mensen in de regio op de instructies te volgen van de lokale autoriteiten. Laat uw familie of vrienden weten hoe het met u gaat. Heeft u hulp nodig? Neem contact op met de reisverzekeraar, of de Nederlandse ambassade via + 31 247 247 247.