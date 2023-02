België laat Peter Bosz definitief zitten en presenteert nieuwe bondscoach

Woensdag, 8 februari 2023 om 09:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:01

Domenico Tedesco is de nieuwe bondscoach van België. Dat bevestigt de bond van het land woensdagochtend. De 37-jarige Duitser is de opvolger van Roberto Martínez, die na het teleurstellend verlopen WK in Qatar vrijwillig besloot op te stappen. Tedesco tekent een contract tot en met het EK van 2024 en krijgt definitief de voorkeur boven Peter Bosz, die de andere helft van de tweekoppige shortlist vormde.

Martínez kwam met België niet verder dan de groepsfase en kondigde direct na het fatale gelijkspel tegen Kroatië zijn vertrek aan. Daarna begon het speculeren over een opvolger, waarbij onder meer ook de naam van Louis van Gaal voorbijkwam. Eind januari onthulde Sporza plotseling dat Bosz een van de twee overgebleven kandidaten was. De ander was Tedesco, die uiteindelijk toch de beste papieren bleek te hebben.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! ?????? #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023

De Italiaans-Duitse trainer was werkloos sinds zijn ontslag bij RB Leipzig in september 2022. Daar volgde hij acht maanden eerder Jesse Marsch op. Eerder stond Tedesco aan het roer bij achtereenvolgens Erzgebirge Aue, Schalke 04 en Spartak Moskou. Zijn enige prijs behaalde hij echter met Leipzig, waar hij beslag legde op de DFB-Pokal in mei 2022.



Opvallend genoeg heeft Tedesco nooit op profniveau gevoetbald. Op 23-jarige leeftijd begon hij te werken in de jeugdopleiding van VfB Stuttgart, waar hij zijn eerste stapjes zette als trainer. Negen jaar later studeerde hij als beste student af van de Hennes-Weisweiler-Akademie, de hoogste coachingsopleiding van Duitsland. Tedesco staat bekend als een trainer die datagericht te werk gaat en energiek voetbal propageert. Voorganger Martínez stond zes jaar aan het roer bij België en leidde het land in 2018 naar de derde plaats op het WK.