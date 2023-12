Management Courtois ontkent berichtgeving van Marca over doelman Real Madrid

Thibaut Courtois zal komende zomer niet aanwezig zijn op het EK 2024, zo meldde Marca eerder deze woensdag. Het Spaanse medium communiceerde via zijn radiozender dat de Belgische doelman het toernooi aan zich voorbij zou willen laten gaan om zich zo volledig te kunnen herstellen van de zware knieblessure waar hij momenteel mee kampt. Het management van Courtois ontkent de berichtgeving van Marca.

Courtois liep op 10 augustus dit jaar een zware knieblessure op. De doelman scheurde op een training bij Real Madrid de voorste kruisband in zijn linkerknie af en werkt sindsdien aan zijn herstel. Het EK 2024 zou echter tot de mogelijkheden moeten kunnen behoren, wat de berichtgeving van Marca des te opvallender maakte.

De krant meldde via zijn radiozender dat Courtois het toernooi zou laten schieten, om zo hoe dan ook fit te zijn voor het nieuwe seizoen bij Real. "Hij blijft in Madrid bij keeperstrainer Luis Llopis om 100% te revalideren”, klonk het onder meer. Courtois zou het bestuur van Real zelfs al op de hoogte hebben gesteld over zijn besluit.

De berichtgeving wordt nu stevig ontkend. De Belgische voetbalbond (KBVB) liet in een reactie aan persbureau Belga al weten dat er geen contact is geweest met Courtois over dit onderwerp. Daarnaast laat het management van de Rode Duivel tegenover Het Gazet van Antwerpen weten dat er niets klopt van de woorden bij Marca.

“Die commentator van Radio Marca schiet maar wat in het rond. Hij is berucht omdat hij ooit in een show heeft gezegd dat Álvaro Morata getransfereerd zou worden, om wat later in dezelfde show te zeggen dat hij blijft." Het is nog volledig zeker dat Courtois het EK daadwerkelijk haalt, maar de verwachting is dat hij op tijd fit zal zijn.

Conflict

Een andere reden voor Courtois om het EK te laten schieten, zou zijn conflict met bondscoach Domenico Tedesco kunnen zijn. In juni werkte België twee EK-kwalificatiewedstrijden af. Eerst thuis tegen Oostenrijk, daarna volgde de ontmoeting in en tegen Estland. In het eerste duel droeg Romelu Lukaku de aanvoerdersband, waarna het in Estland de beurt zou zijn aan Courtois. De ster van Real was volgens verschillende Belgische media 'diep teleurgesteld' dat hij gepasseerd werd als aanvoerder tegen Oostenrijk, waarop hij het trainingskamp van de Belgen verliet.

Courtois en zijn vader Thierry claimden eerst nog dat een kniekwetsuur de reden was om het Belgische kamp te verlaten. Tedesco liet nadien weten dat een blessure niet de reden was voor het voortijdig afhaken van Courtois. "Na de wedstrijd kwam Thibaut naar me toe. Hij wilde me meteen spreken. Hij vertelde me dat hij zou vertrekken omdat hij erg teleurgesteld en beledigd was dat hij niet de aanvoerder was tegen Oostenrijk.”

Courtois regeerde daar weer op, door te stellen dat de woorden van Tedesco 'niet stroken met de werkelijkheid'. "Ik ben hier diep teleurgesteld over, maar ik wil duidelijk maken dat de uitspraken van de coach niet stroken met de werkelijkheid. Ik houd vol dat ik in geen geval iets heb geëist en dat ik met mijn teamgenoot Romelu Lukaku heb gesproken om eventuele omstandigheden met betrekking tot deze situatie op te helderen." Courtois verweet Tedesco daarnaast dat hij een privégesprek openbaar maakte.

Begin november liet Tedesco tegenover VTM Nieuws weten dat hij ervoor openstaat om de problemen op te lossen. “Het leven is te kort om spijt te hebben van het verleden. Daarom wil ik de deur volledig openzetten. Ik stelde Thibaut in augustus al een gesprek voor. In Madrid of in Tubize. Waar hij maar wilde. Ik wilde het oplossen. Voor mij is het duidelijk. Ik reikte hem de hand. Ik opende élke deur. Nu wacht ik op een signaal van Thibaut. Hij heeft nu wel wat andere dingen aan zijn hoofd door z’n blessure. Maar als hij ons binnenkort één klein signaal van welwillendheid geeft, kunnen we weer verder. Want nogmaals: onze deur staat open.” Van een gesprek tussen de twee is het volgens de laatste berichtgeving nog niet gekomen.