Vertrouwen in Wellenreuther groot: ‘Kan bijna als een extra verdediger spelen’

Woensdag, 8 februari 2023 om 09:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:23

Vanwege een polsbreuk bij Justin Bijlow krijgt Timon Wellenreuther voorlopig de kans onder de lat bij Feyenoord. De 27-jarige sluitpost maakte in de topper met PSV (2-2) van afgelopen zondag zijn officiële debuut voor de Rotterdammers. Harold Wapenaar, voormalig keeperstrainer van Wellenreuther, is lovend over de doelman van Feyenoord.

“Hij heeft een tijd niet gespeeld en moet er dan ineens staan in een topper als Feyenoord - PSV”, zegt Wapenaar tegenover het Algemeen Dagblad. “Ik weet dat hij goed met de druk kan omgaan. Echt onderscheiden kon hij zich niet, maar daar was het ook de wedstrijd niet voor. Maar wat ik zeg, hij is vrij onverstoorbaar en all-round.”

“Hij is goed met ruimte achter de laatste linies. Kan bijna als een soort extra libero spelen”, vervolgt Wapenaar, die Wellenreuther als doelman van Willem II eens in de fout zag gaan op stroef kunstgras van Heracles Almelo. "Wellenreuther stond vrij hoog op het veld. Er kwam een bal tussen hem en de laatste linie en was hij te laat. Die fout kostte ons de wedstrijd en werd in de media breed uitgemeten. Wij konden er wel begrip voor opbrengen omdat we de omstandigheden kenden."

Wapenaar verwacht dat Wellenreuther goed zal presteren als stand-in van Bijlow. "Timon heeft nu een fantastisch podium. Ik ben groot fan van Bijlow, een fantastische, complete keeper. Maar Feyenoord heeft het heel goed gedaan door daarachter Wellenreuther te zetten. Tegen PSV heeft hij zijn vuurdoop gehad. Feyenoord wil graag kampioen worden en ik denk dat hij niet in de war zal raken van die druk.”