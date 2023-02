Uitgerekend Van Hooijdonk schiet NAC uit de beker met dubbelklapper

Dinsdag, 7 februari 2023

sc Heerenveen heeft zich dinsdagavond voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker geplaatst door met 1-2 te winnen op bezoek bij NAC Breda. De Friezen kwamen op een vroege achterstand door een doelpunt van Tom Boere, maar wisten de wedstrijd via twee doelpunten van oud-NAC’er Sydney van Hooijdonk om te draaien. Dat deed hij onder toeziend oog van zijn vader Pierre, die als commissaris werkzaam is bij de Brabantse club. Ook De Graafschap bekert verder na een 3-0 zege op de amateurs van De Treffers.

Het elftal van Peter Hyballa begon op dappere wijze aan de wedstrijd. In de zestiende minuut kwamen de Bredanaars dan ook terecht op voorsprong. Na een goede actie van Elías Már Ómarsson was het Javier Vet die zijn poging gepareerd zag worden door doelman Xavier Mous, maar de rebound was Boere die eenvoudig kon intikken: 1-0. Van Hooijdonk was tijdens het duel het mikpunt van grappige spreekkoren. “Sydney, Sydney, je vader is voor NAC”, klonk het luidkeels in het Rat Verlegh Stadion.

Nog voor rust wist Heerenveen langszij te komen via uitgerekend Van Hooijdonk. De 23-jarige spits, die tussen 2017 en 2021 voor NAC speelde, reageerde alert op een scherpe voorzet van Rami Kaib: 1-1. Van Hooijdonk senior, die een technische rol vertolkt in Breda, kon een kleine glimlach niet onderdrukken. Na rust deed Van Hooijdonk zijn jeugdliefde opnieuw pijn, ditmaal op aangeven van Milan van Ewijk. Zijn inzet in de verre hoek was keeper Roy Kortsmit wederom te machtig: 2-1.

In de slotfase lukte het NAC maar nauwelijks om er nog een echt offensief uit te persen. Hybala bracht met Jarchino Antonia, Charles-Jesaja Herrmann en Adam Kaied meerdere verse aanvallers in de ploeg, maar daardoor werden de ruimtes voor de bezoekers uit Heerenveen juist groter. Invallers Osame Sahraoui en Alex Timossi Andersson toonden zich echter slordig in de afronding. Toch kwam de overwinning voor het elftal van Kees van Wonderen niet meer in gevaar.

De Graafschap - De Treffers 3-0

De Graafschap heeft dinsdagavond een eenvoudige zege geboekt op de amateurs van De Treffers. Waar de thuisploeg voor rust nog flets overkwam, kwamen de Superboeren in het tweede bedrijf wel los. De achttienjarige Basar Önal wist de ban te breken door de bal op fraaie wijze in de rechterbovenhoek achter doelman Niels Kornelis te plaatsen: 1-0. Ook de tweede Doetinchemse treffer mocht er zijn. Na een goede steekbal van Joel Valencia was het Giovanni Korte die Kornelis middels een listig lobje wist te verschalken: 2-0.

Een kwartier voor tijd gooide routinier Charlison Benschop met de 3-0 de wedstrijd op slot. De 33-jarige spits, die pas net als vervanger van Devin Haen het veld had betreden, knikte de bal met een knappe kopbal tegen de touwen. De Treffers zal met een gemengd gevoel terugkijken naar het duel op De Vijverberg, daar de nummer drie van de Tweede Divisie een redelijk aantal kansen bij elkaar speelde. De Graafschap was echter een stuk effectiever en zal aanstaande zaterdag de koker in gaan voor de loting van de kwartfinale.