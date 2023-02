‘Het verbaast me niets als PSV, Ajax en buitenlandse clubs nog voor hem komen’

Dinsdag, 7 februari 2023 om 14:28 • Guy Habets • Laatste update: 14:33

Jan Streuer denkt dat Ramiz Zerrouki er goed aan heeft gedaan om in de winter bij FC Twente te blijven. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Feyenoord wilde de controleur graag overnemen, maar kreeg steeds nul op rekest uit Enschede. Streuer verwacht dat de clubs komende zomer in de rij zullen staan voor Zerrouki, die dan wat te kiezen heeft.

Feyenoord kwam naar verluidt op de laatste dag van de winterse transferwindow nog met een bod, maar Twente gaf wederom geen krimp. "Het ging om de geloofwaardigheid", zegt Streuer tegen Voetbal International. "We hadden al twee keer gezegd: We doen het niet. Als je dan op het laatste moment opeens wél meewerkt en je kunt geen andere speler terughalen, dan begrijpen de supporters er niks meer van. We hebben dus ook helemaal niet meer onderhandeld. Wij konden het niet maken naar buiten toe, naar de hele club, om Ramiz nog te verkopen omdat hijzelf dat graag wilde."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat de Algerijns international teleurgesteld was in het afketsen van de transfer, beaamt de technisch directeur van de Tukkers. Toch denkt hij dat het goed uit zal pakken voor Zerrouki. "Ik ben ervan overtuigd dat Zerrouki er niet slechter van wordt. Het zal me niets verbazen als PSV en Ajax ook nog voor hem komen, of buitenlandse clubs. Zijn contract loopt volgend jaar af, we hebben nog een optie tot 2025. Maar ik ga ervan uit dat hij komende zomer een mooie transfer gaat maken."

Een groot deel van de te ontvangen transfersom zal Twente echter meteen af moeten dragen. De club heeft schulden uitstaan bij de gemeente en die krijgen een deel van de opbrengsten uit de aanstaande verkoop van Zerrouki, maakt Streuer duidelijk. "Als wij spelers verkopen, en dat is komende zomer niet anders, zal maar een beperkt bedrag beschikbaar zijn om opnieuw te investeren. Schulden aflossen is ook belangrijk en goed voor de club. Maar zeker als je in de winterstop een goede vervanger wilt halen, dan betaal je de hoofdprijs. In de zomer is dat gemakkelijker."