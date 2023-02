Feyenoord-fans tonen slechtste kant: ernstige spreekkoren richting Makkelie

De fans van Feyenoord hebben zich, juist tijdens de wedstrijd tegen PSV waarin er steun werd betuigd aan de zieke perschef van de Eindhovenaren, van hun allerslechtste kant laten zien. Danny Makkelie, de scheidsrechter tijdens de topper in De Kuip, werd uitgescholden tijdens langdurige en duidelijk hoorbare spreekkoren waarin het woord 'kanker' meermaals viel.

In de twaalfde minuut werd er nog gezamenlijk geklapt en gezongen om Thijs Slegers te steunen. De perschef van PSV maakte deze week bekend dat hij uitbehandeld is en dat medici niets meer voor hem kunnen doen bij naweeën van een eerder geslaagde stamceltransplantatie. Om hem en anderen in dezelfde situatie te steunen, zongen fans van beide clubs het You'll Never Walk Alone en werden er in het uitvak en op de thuisvakken doeken ontrold met steunbetuigingen.

In de kuip, 12 minuut voor Thijs was prachtig. Ook het YNWA. Maar om vervolgens door te gaan met spreekkoren met. Makkelie is een k.....h..o. Triest. pic.twitter.com/i599nLD0yq — louise (@loesje68) February 5, 2023

Dat er even later uitgebreid en langdurig met 'kanker' werd gescholden richting Makkelie, is dus een stevige smet op het eerbetoon. Bij Slegers werd eind 2020 acute leukemie vastgesteld, een vorm van kanker. In 2022 onderging hij een succesvolle stamceltransplantatie, maar toch kreeg hij onlangs te maken met een afstotingsziekte. Daaraan zal de voormalig journalist komen te overlijden, zo kreeg hij deze week te horen.

De fans van Feyenoord waren het meermaals niet eens met beslissingen van de leidsman. Die besloot een aantal keer om geen strafschop te geven en om PSV her en der het voordeel van de twijfel te geven. Dat kwam hem op hoon en de desbetreffende spreekkoren te staan. Makkelie zag ook dat de Eindhovenaren al vroeg in de wedstrijd de leiding namen via Anwar El Ghazi. Dat is vooralsnog het enige doelpunt in Rotterdam-Zuid, waar PSV derhalve op een 0-1 voorsprong staat.