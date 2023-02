Ajax weet eindelijk weer te domineren en glimlacht na 0-5 zege

Zondag, 5 februari 2023 om 14:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 14:19

Ajax heeft zondagmiddag een eenvoudige overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij SC Cambuur kwam de ploeg van trainer John Heitinga nauwelijks in de problemen en werd er een 0-5 zege neergezet. Dusan Tadic, Steven Berghuis (tweemaal) en Brian Brobbey (tweemaal) verzorgden de Amsterdamse doelpuntenproductie. Dankzij de driepunter is het gat tussen nummer drie Ajax en koploper Feyenoord voorlopig teruggebracht tot twee punten.

Ajax wist op voorhand dat het bij een overwinning op Cambuur goede zaken kon doen met het oog op de ranglijst, daar later op de middag de topper tussen Feyenoord en PSV op het programma staat. De Amsterdammers tankten vorige week het nodige vertrouwen met een 4-1 zege op Excelsior, wat voor trainer John Heitinga reden genoeg was om niets aan zijn basiselftal te wijzigen. Dat betekende dat Calvin Bassey opnieuw op de bank begon en in het hart van de defensie een plek was ingeruimd voor Edson Álvarez. Owen Wijndal bekleedde de linksbackpositie. Naast Bassey wordt ook Brobbey voorlopig op de bank gehouden door Heitinga.

Schitterende actie van Mohammed Kudus, Steven Berghuis knikt de 0-2 binnen voor Ajax! ??#CAMAJA pic.twitter.com/gL2DEv1c3p — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2023

De deze week aangestelde oefenmeester zag zijn ploeg in de eerste helft domineren. Ajax combineerde goed en snel en kwam na een kwartier spelen op voorsprong via Tadic, die kon afronden na een prachtige combinatie door het centrum met Berghuis en Davy Klaassen. Even daarvoor schoot de captain een vrije trap rakelings naast. Ook na zijn treffer bleef Tadic het doel van Cambuur zoeken, maar opnieuw eindigde zijn inzet naast het doel van Robbin Ruiter. De thuisploeg kroop niet volledig in zijn schulp. Halverwege de eerste helft nam Silvester van der Water voor het eerst het doel van Ajax onder vuur. De aanvaller zag Gerónimo Rulli redden in de korte hoek.

In de 36ste speelminuut verdubbelde Ajax de voorsprong. Op de achterlijn wipte Kudus de bal over het uitgeschoven been van Alex Bangura, waarna hij een korte voorzet bezorgde bij Berghuis. Laatstgenoemde knikte van dichtbij binnen: 0-2. Op slag van het rustsignaal kreeg Cambuur een uitgelezen mogelijkheid om de nadelige marge te reduceren. Navarone Foor profiteerde van slordig balverlies van Álvarez en stak de bal richting Van der Water, die Jurriën Timber uitkapte maar vervolgens hoog over schoot.

Na rust had Ajax werkelijk niets meer te vrezen en kon het duel gecontroleerd uitgespeeld worden. Hoewel de bezoekers in de openingsfase van het tweede bedrijf enkele goede mogelijkheden op de derde treffer kregen, duurde het tot de 64ste minuut voordat de beslissing viel. Taylor de bal naar Tadic, die op de rand van de zestien klaarlegde voor Berghuis. De aanvallende middenvelder zorgde met een bekeken schot voor de 0-3.

Tien minuten voor het einde van de regulier speeltijd pikte ook Brobbey een doelpunt mee. De voor Tadic ingevallen spits kreeg de bal na een hoekschop vanaf rechts en een carambole voor het doel voor zijn voeten, waarna hij met links hard in de kruising schoot: 0-4. Na de vierde goal besloot Heitinga zijn ploeg op meerdere plekken te wijzigen: Kian Fitz-Jim, Youri Regeer en Francisco Conceição kregen nog enkele speelminuten. In de slotminuut zette Brobbey op aangeven van Berghuis de 0-5 eindstand op het scorebord.