Emotionele V/d Meijde komt met prachtige anekdote na nieuws over Slegers

Zaterdag, 4 februari 2023 om 10:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:52

Andy van der Meijde is geschrokken van het hartverscheurende nieuws over Thijs Slegers, zo vertelt de analist vrijdagavond in Veronica Offside. De 46-jarige manager perszaken van PSV liet donderdagmiddag weten dat medici niets meer voor hem kunnen doen in de strijd tegen acute leukemie. Slegers schreef in 2016 het succesvolle boek ‘Geen genade’ over Van der Meijde, waardoor het duo elkaar goed kent, zo blijkt ook uit een heerlijke anekdote van laatstgenoemde.

“Thijs is een geweldige man, als journalist kwam hij ook bij mij thuis”, aldus Van der Meijde, die een warme band heeft met Slegers. “Hij was te vertrouwen. Als je iets zei dat niet naar buiten mocht, hield hij dat voor zich. We hebben leuke dingen gemaakt, ook gezellige dingen.” Presentator Wilfred Genee wil vervolgens weten of Van der Meijde een leuk verhaal kan delen. “PSV speelde toen in de Champions League, tegen Liverpool”, trapt voormalig Evertonian Van der Meijde zijn anekdote af.

“Thijs belde me en zei: ‘Kom even naar het hotel toe’. Ik ging daarheen en toen kwam er een Engelsman de lift uit. Hij vroeg of ik mee naar boven wilde lopen, omdat zijn zus daar aan het trouwen was. Ze was gek van Everton is wat hij zei. Ik liep naar boven en Thijs zei nog: ‘Doe dat nou niet’. Dus wij komen in die zaal met driehonderd man en die kerel pakt de microfoon en zegt: ‘ladies and gentlemen, Andy van der Meijde’. Die bruidegom begon te huilen, maar de rest begon met bier te gooien: die waren allemaal voor Liverpool!” Het verhaal wordt in de studio ontvangen met een hoop gelach. “Toen moesten we rennen”, blikt Van der Meijde terug.

Van der Meijde belde donderdag direct met Slegers, die overmand was door emoties. “Het eerste wat hij zei was: ‘Andy, het is over’. Dat raakte me zo erg, ik heb hier geen woorden voor. Ik ga morgen naar hem toe. Het is ongelofelijk, hij laat een mooi gezin achter… We weten niet hoelang hij nog heeft, misschien een paar weken, misschien een paar maanden. Dit heeft mij heel erg geraakt, ik ben hier sinds gisteren alleen maar mee bezig. Ik waardeer het leven heel erg, ook door dit soort dingen. Wij lopen wel te zeiken, maar er is geen weg meer terug. Het is over voor hem. Ik houd van Thijs, dat heb ik hem nogmaals gezegd. Dit vind ik heel erg.”

Stamceldonor worden is heel eenvoudig en kan levens redden. Registreren kan eenvoudig via matchis.nl.