Isaac Babadi gaf tevergeefs een tip aan Noa Lang: ‘Boeit hem natuurlijk niet’

Isaac Babadi heeft Noa Lang geadviseerd om pas na zijn carrière een documentaire uit te brengen. Dat vertelt het achttienjarige toptalent van PSV te gast Bij Andy in de auto. De Nijmegenaar onthult vervolgens met een lach dat zijn oudere teamgenoot geen seconde naar dat advies heeft geluisterd.

Lang bracht begin dit jaar de vierdelige documentaireserie Lastpak uit over zijn eigen leven. De 24-jarige international van Oranje is op het veld een voorbeeld voor Babadi, zo blijkt uit een antwoord op een vraag van presentator en voormalig profvoetballer Andy van der Meijde.

Wanneer Van der Meijde vraagt naar wie Babadi opkijkt in de selectie van PSV, noemt de Nederlandse jeugdinternational drie teamgenoten. “Naar Luuk (De Jong, red.) natuurlijk, maar dat heb ik met Noa (Lang, red.) ook. Daarnaast vind ik Sergiño (Dest, red.) echt een goede speler.”

Op de training speelt Babadi tijdens een partijvorm niet graag tegen Mauro Júnior. “Hij is echt vervelend. Echt een gifkikkertje, zeker weten. Vooral nu hij op het middenveld staat is het echt zo’n Verratti’tje. Hij doet het echt goed!”

Vervolgens komt de documentaire van Lang ter sprake. “Ik heb hem gekeken”, aldus Babadi. “Ik vond het wel leuk. Hij is écht gek. Ik vond wel dat hij dit beter pas na zijn carrière had kunnen doen, dat heb ik hem ook gezegd.”

De storm aan kritiek die Lang heeft gekregen na de lancering van zijn documentaire is precies de reden van Babadi’s advies. “Maar dat boeit hem natuurlijk niet”, zegt het talent met een lach. Van der Meijde is fan van Lang. “Hij is wie hij is. Je kunt hem haten of van hem houden, ik houd van hem. Hij is een goede speler en het is jammer dat hij weer geblesseerd is. Echt klote man!”

Babadi en Lang stonden pas in vier officiële wedstrijden samen op het veld. In één daarvan wist PSV beslag te leggen op de Johan Cruijff Schaal, door Feyenoord in De Kuip met 0-1 te verslaan. Na behoorlijk wat contractperikelen verlengde Babadi zijn aflopende verbintenis bij PSV onlangs tot medio 2028.

