Onder meer Madueke en Aubameyang slachtoffer van kooplust Chelsea

Vrijdag, 3 februari 2023 om 18:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:16

Chelsea heeft zijn selectie voor de knockout-fase van de Champions League bekendgemaakt. De Londenaren mochten slechts drie van de zeven nieuwe aanwinsten inschrijven. Manager Graham Potter heeft zijn keuze laten vallen op Mykhailo Mudryk, Enzo Fernández en João Félix.

Pierre-Emerick Aubameyang is een van de slachtoffers van de kooplust van Chelsea. De Gabonese aanvaller speelde in de groepsfase van de Champions League nog alle duels mee, maar is nu door the Blues uitgeschreven. Ook de kersverse aanwinsten Noni Madueke, Benôit Badiashile, David Datro Fofana en Andrey Santos zijn buiten de boot gevallen.

Het inschrijven van Fernández is niet heel vreemd. Op Deadline Day bereikten Chelsea en Benfica een akkoord over de transfer van de 22-jarige middenvelder. De Londenaren betaalden de afkoopclausule van 120 miljoen euro voor Fernández en hebben daardoor dit seizoen liefst 610 (!) miljoen euro uitgegeven aan inkomende transfers: een record. Voor Mudryk ontving Dynamo Kyiv 70 miljoen euro. Félix, die eveneens is ingeschreven, werd deze winter voor elf miljoen euro door Chelsea gehuurd van Atlético Madrid.

Potter had al laten weten dat hij sommige spelers moest teleurstellen. "Er gaan inderdaad wat ongemakkelijke gesprekken volgen. Dat is de realiteit bij Chelsea. Alleen elf spelers kunnen spelen en er kan maar een bepaald aantal spelers in de selectie zitten." Chelsea neemt het in de achtste finale van de Champions League op tegen Borussia Dortmund. De heenwedstrijd vindt op 15 februari plaats in het Signal Iduna Park.