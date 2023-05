Mudryk zet oude man voor schut en wordt op de vingers getikt: ‘What the fuck?!’

Woensdag, 24 mei 2023 om 11:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:27

Mykhaylo Mudryk heeft een slechte beurt gemaakt bij Joey Swoll. De aanvaller van Chelsea maakte dinsdag beelden van een oude man in een sportschool wiens broek was afgezakt tijdens een oefening op de roeitrainer. De Oekraïner besloot de video te delen met zijn 1,4 miljoen volgers, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. Swoll, een bekende fitness-influencer, heeft geen goed woord over voor de actie van Mudryk.

Either help him or mind your own business but put your damn phone away! pic.twitter.com/cyOAgNyxIi — Joey Swoll (@TheJoeySwoll) May 24, 2023

"Dus je ziet die man in de sportschool hard werken, zichzelf proberen te verbeteren, met een trainer", aldus Swoll. "Hij bevindt zich in een gênante situatie, een beetje bloot. En jij besluit: 'Hé, laten we er een video van maken om op sociale media te plaatsen om hem voor de gek te houden.' Allemaal om aandacht. Echt waar? Excuseer mijn taalgebruik, maar wat is er verdomme met jou aan de hand? Je bent een profvoetballer, je speelt voor Chelsea in de Premier League! Is dit echt hoe je jezelf en je team wilt vertegenwoordigen?"

Het is niet de eerste keer dat Mudryk negatief in het nieuws komt met een post op sociale media. Kort nadat hij in januari bij Chelsea kwam, raakte de Oekraïner in opspraak vanwege een racistische uitlating op TikTok. Mudryk kwam deze winter voor ruim honderd miljoen over van Shakhtar Donetsk, maar bivakkeert met Chelsea in een zware vormcrisis. De Londense grootmacht staat twaalfde in de Premier League. Donderdagavond neemt de ploeg van Frank Lampard het op tegen Manchester United.