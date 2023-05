Politie arresteert Arsenal-fan die Mudryk constant lastigvalt met laserpen

Woensdag, 3 mei 2023 om 12:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:47

Een supporter van Arsenal die Mikhaylo Mudryk in zijn ogen scheen met een laserpen is gearresteerd door de Londense politie, zo bevestigt de club uit Noord-Londen woensdag. De vleugelaanvaller van Chelsea kreeg dinsdagavond na zijn invalbeurt in de 71ste minuut bestookt door een fan van the Gunners. Mudryk werd tijdens zijn warming-up aan de zijlijn ook al uitgefloten door supporters van de thuisclub.

De clubleiding van Arsenal noemt het incident rondom Mudryk 'gevaarlijk en totaal onacceptabel' en zal volledige medewerking verlenen aan het onderzoek van de politie. Op televisiebeelden en foto's op Twitter is te zien dat de buitenspeler uit Oekraïne in de negentien minuten die hij speelde constant werd lastiggevallen met een laserpen. Mudryk maakt zich er zelf overigens niet bijster druk om, zo blijkt uit zijn reactie op Instagram Stories: "It's OK", schrijft de miljoenenaanwinst van Chelsea, met daarbij een emoji van een hand die een hartje vormt.

A 21-year-old Arsenal fan has been arrested on suspicion of shining a laser at Mykhaylo Mudryk during Chelsea’s loss on Tuesday pic.twitter.com/NrFnu9tskc — B/R Football (@brfootball) May 3, 2023

Mudryk leek halverwege dit seizoen op weg naar Arsenal, maar een definitieve overstap van Shakhtar Donetsk naar de nummer twee in de Premier League bleef uit. Het was stadsgenoot Chelsea dat hem voor honderd miljoen euro wist aan te trekken. Net als zijn ploeggenoten heeft Mudryk nog geen potten kunnen breken in Engeland. De ploeg van manager Frank Lampard is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen en inmiddels afgezakt naar de twaalfde plaats in de Premier League.

Het bericht van Mudryk over de laser in zijn ogen.