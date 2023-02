Te Kloese heeft uitgesproken voorkeur in Engelse degradatiestrijd: ‘Groot fan’

Vrijdag, 3 februari 2023 om 17:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:37

Dennis te Kloese heeft een uitgesproken voorkeur voor twee ploegen in de Premier League om niet te degraderen. De algemeen directeur van Feyenoord zegt in gesprek met The Athletic te hopen dat Leeds United en Bournemouth niet zullen afdalen naar de Championship. Dat heeft alles te maken met de verkopen van Luis Sinisterra en Marcos Senesi aan die clubs afgelopen zomer.

Sinisterra werd afgelopen zomer voor 25 miljoen euro verkocht aan Leeds, terwijl Senesi voor vijftien miljoen euro de overstap maakte naar Bournemouth. Er valt voor Feyenoord nog meer aan die transfers te verdienen als bepaalde bonussen gehaald worden. Zowel met Leeds als Bournemouth is een bonusregeling afgesproken wanneer die ploegen zich handhaven in de Premier League. "Ik ben groot fan van Bournemouth en Leeds United dit seizoen", stelt de beleidsbepaler dan ook.

De strijd onderin is dit seizoen bijzonder spannend. Bournemouth staat met zeventien punten op de achttiende plaats, terwijl hekkensluiters Everton en Southampton slechts twee punten minder hebben. Leeds staat vijftiende met achttien punten, waardoor er nog van alles mogelijk is in het restant van het seizoen. Sinisterra kwam sinds hij de overstap naar Engeland maakte tot dertien wedstrijden voor Leeds, waarin hij goed was voor vier treffers en een assist. De Colombiaans international moest tussen oktober en december toekijken wegens een voetblessure. In tegenstelling tot Sinisterra bleef Senesi wel blessurevrij en de Argentijn, die doorgaans basisspeler is, kwam tot op heden tot negentien optredens voor the Cherries.

De aanleiding voor het interview van the Athletic met Te Kloese is het exorbitante uitgavepatroon van Premier League-clubs. De Bussumer stelt dat het soms simpelweg niet mogelijk is om spelers te behouden wanneer er een groot Engels bod binnenkomt. "Het is moeilijk wedijveren wanneer een Engelse club met een grote som komt en de speler een enorm groot salaris aanbiedt. Het is wel echt krankzinnig wat ze in Engeland nu allemaal doen." Feyenoord deed afgelopen zomer goede zaken. Naast Sinisterra en Senesi werden ook Tyrell Malacia (Manchester United, 15 miljoen euro), Fredrik Aursnes (Benfica, 13 miljoen euro) en Bryan Linssen (Urawa Red Diamonds, 1,3 miljoen euro) verkocht.