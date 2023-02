Unieke beelden: Vertonghen droeg zendertje in kraker tegen Antwerp

Vrijdag, 3 februari 2023 om 10:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:18

Anderlecht heeft een prachtig inkijkje gegeven in de communicatie van Jan Vertonghen tijdens de competitiewedstrijd tegen Royal Antwerp (0-0) afgelopen weekend. De aanvoerder droeg in de topper een zendertje. Beelden daarvan zijn nu door Paars-Wit naar buiten gebracht. Er is onder meer te zien hoe de mandekker voorafgaand aan het duel een onderonsje had met Toby Alderweireld, voormalig ploeggenoot bij Ajax.

Het dragen van zendertjes is een nieuwe ontwikkeling in de voetballerij. Voor zover bekend zijn er amper clubs die gebruikmaken van de methode om fans dichter bij hun club en de spelers te brengen. Sinds vorig jaar wordt er door clubs wel sporadisch geëxperimenteerd met het gebruik van bodycams. Dit moet ervoor zorgen dat supporters het gevoel krijgen in de huid te kunnen kruipen van hun favoriete spelers. Of dit in de toekomst breder en op grote schaal ingezet gaat worden is echter nog maar de vraag.

MIC'd Up Jan Vertonghen. ??? Inside our captain's game against Antwerp. ??? pic.twitter.com/8yXBqIJ8Jl — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 2, 2023

Op de beelden die Anderlecht naar buiten heeft gebracht is onder meer te zien hoe Vertonghen zijn ploeggenoten probeert op te peppen vlak voor de aftrap. "Jongens, voel deze sfeer", schreeuwt de aanvoerder. "Dit is waarom we hier zijn. Hierom zijn we voetballers geworden. Win je eerste duel. Het maakt me niet uit hoe. Laat hen voelen dat je er bent. We gaan deze wedstrijd winnen." Voorafgaand aan het duel had hij een onderonsje met Alderweireld, de aanvoerder van Antwerp. "Klaar jongen? Strijder", waren de mooie woorden van de deze zomer in België teruggekeerde Vertonghen.

Het duel in het Lotto Park in Brussel zou uiteindelijk geen winnaar krijgen. Zowel Anderlecht als Antwerp wist niet te scoren, waardoor de brilstand op het bord bleef. Voor Calvin Stengs was een negatieve hoofdrol weggelegd. De voormalig AZ'er draaide door, sloeg een tegenstander en kreeg rood. Antwerp is de nummer drie in de Belgische competitie met dertien punten achterstand op koploper KRC Genk. Anderlecht doet het een stuk minder en moet genoegen nemen met plek elf. De dolende topclub wist tot op heden slechts 28 punten te verzamelen in 23 wedstrijden.