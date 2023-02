PSG beleeft avond vol tegenslagen maar weet koppositie te verstevigen

Woensdag, 1 februari 2023 om 22:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:22

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond dankzij een 1-3 zege op Montpellier de koppositie in de Ligue 1 verstevigd. Van harte ging het echter niet, want Kylian Mbappé en Sergio Ramos vielen geblesseerd uit, eerstgenoemde miste twee strafschoppen en PSG zag twee treffers worden afgekeurd. Door de zege staat PSG nu vijf punten los van nummer twee Olympique Marseille, dat RC Lens (0-1 nederlaag tegen OGC Nice) voorbijging op de ranglijst.

PSG begon met twee andere spelers ten opzichte van het competitieduel met Stade Reims, dat afgelopen zondag met 1-1 gelijkgespeeld werd. Neymar (vanwege spiervermoeidheid) en Juan Bernat ontbraken, waardoor Nuno Mendes en Danilo Pereira het juist wel vanaf de eerste minuut mochten laten zien. Trainer Galtier kon ook niet beschikken over Marco Verratti, die geschorst was vanwege zijn rode kaart tegen Reims.

??????... ??????... ??????... Mbappe mist de eerste penalty en krijgt een herkansing... maar ook die gaat er niet in ??#ZiggoSport #MontpellierPSG pic.twitter.com/DIKl3YdiiV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 1, 2023

De eerste helft zat vol tegenslag voor de bezoekers. Allereerst kreeg PSG een strafschop na een overtreding van Christopher Jullien op Ramos, maar Mbappé zag zijn penalty gekeerd worden door doelman Benjamin Lecomte. Mbappé baalde, maar mocht de strafschop overnemen, omdat een speler van Montpellier het strafschopgebied te vroeg was ingelopen. De ster van PSG probeerde het vervolgens in de andere hoek, maar stuitte opnieuw op Lecomte. De rebound schoot Mbappé vervolgens hopeloos over.

Niet veel later kreeg de pijlsnelle aanvaller opnieuw te maken met een tegenvaller. Nadat hij bij een passeeractie hard geraakt was door Léo Leroy, moest hij de strijd geblesseerd staken. Mbappé leek daarbij te grijpen naar het bovenbeen. Behalve Mbappé moest ook Ramos zich in de eerste helft al laten vervangen door een hoofdblessure, nadat hij bij een kopduel hard in botsing was gekomen met een tegenstander. Alsof PSG nog niet genoeg te maken had gehad met tegenslag, werd een doelpunt van Lionel Messi tien minuten voor rust ook nog afgekeurd wegens buitenspel.

?? Daar is hij weer, maar toch moeten we de complimenten toch echt uitdelen aan Ruiz voor de prachtige pass ??#ZiggoSport #MontpellierPSG pic.twitter.com/kmBhxA80nW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 1, 2023

Ook aan het begon van de tweede helft zag PSG een treffer worden afgekeurd. Achraf Hakimi schoot de bal prachtig in de kruising, maar er was buitenspel aan voorafgegaan. Niet veel later viel dan eindelijk de eerste treffer voor de bezoekers die wel goedgekeurd werd. Hakimi stuitte op Lecomte, maar in de rebound kopte Hugo Ekitike de bal naar Ruíz, die voor de 0-1 tekende. Nadat beide teams dicht bij het tweede doelpunt van de wedstrijd waren geweest, verdubbelde Messi in de 72ste minuut de score. De Argentijn ontving de bal na een prachtige pass van Ruíz, waarna hij de 0-2 op het bord zette. Arnaud Nordin maakte het vlak voor tijd met een afstandsschot nog even spannend, maar uit een counter in de blessuretijd besliste de zestienjarige Warren Zaïre-Emery het duel definitief.

Ook een knullige aansluitingstreffer bij PSG ???? Arnoud Nordin profiteert daarvan en krult hem er heerlijk in ??#ZiggoSport #MontpellierPSG pic.twitter.com/QWeC0MAN8Z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 1, 2023