Grote domper voor Ten Hag: Eriksen komende maanden uit de roulatie

Dinsdag, 31 januari 2023 om 14:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:47

Christian Eriksen ligt de komende maanden uit de roulatie, zo meldt Manchester United via de officiële kanalen. De dertigjarige spelmaker van the Red Devils kreeg afgelopen zaterdag in het FA Cup-duel met Reading (3-1 winst) een harde trap van Andy Carroll en verliet het stadion vervolgens op krukken. Onderzoek in het ziekenhuis heeft duidelijk gemaakt dat Eriksen tot in ieder geval eind april niet kan spelen.

Erik ten Hag begon afgelopen zaterdag op volle sterkte tegen de nummer zestien van de Championship in het bekertoernooi. Twee doelpunten van Casemiro en een treffer van Fred zorgden ervoor dat United doorging naar de volgende ronde, maar na afloop van de wedstrijd ging het vooral over Eriksen. Carroll vloog hard in op de Deen, die zich vervolgens liet wisselen door Ten Hag.

The tackle from Andy Carrol on Christian Eriksen left the Man United midfielder leaving Old Trafford on crutches last night. Hopefully it's not too serious.pic.twitter.com/qoLWbZA9t9 — H/F (@hfworld_) January 29, 2023

Na afloop gingen al snel beelden rond van Eriksen die Old Trafford op krukken verliet. De enkel van de spelmaker is dusdanig beschadigd dat hij de komende maanden buitenspel staat. “Hoewel de onderzoeken nog doorgaan, maken de eerste uitslagen duidelijk dat Eriksen tot eind april of begin mei afwezig is”, luidt het statement van United. “Er is hoop dat Christian op tijd terug kan keren voor de laatste wedstrijden van het seizoen.”

De afwezigheid van de middenvelder is een hard gelag voor Ten Hag, die Eriksen als een van de steunpilaren van zijn elftal beschouwt. De spelmaker speelde dit seizoen tot dusver 31 wedstrijden voor de Engelsen, waarin hij goed was voor twee doelpunten en negen assists. Ten Hag heeft onder anderen Fred en Scott McTominay nog achter de hand. Donny van de Beek ligt er tot het einde van het seizoen uit met een knieblessure.