Chelsea heeft Enzo Fernández binnen en schroeft uitgaven op naar 610 miljoen

Dinsdag, 31 januari 2023 om 22:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:54

Chelsea en Benfica hebben een akkoord bereikt over de transfer van Enzo Fernández, zo meldt Fabrizio Romano dinsdag. De Londenaren betalen de afkoopclausule van 120 miljoen euro voor de 22-jarige middenvelder en hebben daardoor dit seizoen liefst 610 (!) miljoen euro uitgegeven aan inkomende transfers: een record. Beide clubs zijn momenteel druk bezig om het papierwerk op tijd in orde te krijgen. Fernández stapt zo snel mogelijk op het vliegtuig naar Londen om zich bij Chelsea te voegen.

Fernández maakte indruk met Argentinië op het WK in Qatar en dat is Chelsea niet ontgaan. The Blues waren vrijwel de gehele winterse transferwindow bezig met de komst van de middenvelder, maar Benfica wilde zijn pupil niet kwijt. De club van ex-PSV’er Roger Schmidt bleef Chelsea wijzen op de afkoopclausule van 120 miljoen euro in het contract van Fernández. De Londenaren wilden daar eerst niet aan voldoen, maar zijn nu dus toch overstag gegaan.

De speler zelf had zijn zinnen al langer op een transfer naar Chelsea gezet, maar wilde niet gaan muiten om dat voor elkaar te krijgen. Fernández hoopte dat de twee clubs een akkoord zouden bereiken om zo zijn droomtransfer te realiseren. Dat is bij deze dus gebeurd. De Argentijn speelde pas sinds afgelopen zomer voor Benfica, dat veertien miljoen euro betaalde aan River Plate om hem daar los te weken. Uiteindelijk blijft het dienstverband van Fernández bij Benfica beperkt tot slechts 29 wedstrijden.

Chelsea en clubeigenaar Todd Boehly hebben de gewenste aanwinst op het middenveld dus definitief binnen. De Engelsen versterkten zich deze winter ook al met Mykhaylo Mudryk, David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoît Badiashile, Noni Madueke en Malo Gusto. João Félix werd daarnaast tot het einde van het seizoen gehuurd van Atlético Madrid. Dat alles koste Chelsea deze winter al ruim 210 miljoen euro, maar met de transfer van Fernández komt daar dus nog eens 120 miljoen euro bij.