Heracles verliest van negental Eindhoven en ziet gat met koploper PEC groeien

Vrijdag, 27 januari 2023 om 21:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:26

FC Eindhoven heeft vrijdagavond de kraker tegen Heracles Almelo gewonnen. In eigen huis had het aan een doelpunt van Evan Rottier genoeg: 1-0. De Eindhovenaren speelden het laatste kwartier met negen man, na rood voor Rottier en Charles-Andreas Brym, maar wisten de zege over de streep te trekken. Door de nederlaag is het gat tussen nummer twee Heracles en koploper PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie vergroot naar zes punten. Nummer drie Eindhoven loopt juist in op Heracles, en heeft nog maar vijf punten minder dan de Almeloërs.

Eindhoven begon met twee andere basisspelers dan in het vorige Keuken Kampioen Divisie-duel: op het middenveld ontbraken Dyon Dorenbosch en Jasper Dahlhaus, en zij werden vervangen door Ozan Kökcü en Justin Ogenia. Bij Heracles was er sprake van één wijziging in de basiself. Lucas Schoofs begon op de bank, waardoor Justin Hoogma als verdedigende middenvelder begon. Zijn plek in het hart van de verdediging werd overgenomen door Mateo Les.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bezoekers domineerden aan het begin van de wedstrijd en waren via een kopbal van Hoogma dicht bij de openingstreffer. Het was echter Eindhoven dat het eerste doelpunt maakte. Na een snelle uitbraak belandde een voorzet van Tibo Persyn bij Rotier, die afdrukte: 1-0. Via een harde knal van Marko Vejinovic was Heracles vlak voor rust dicht bij de gelijkmaker, maar Nigel Bertrams had een goede reflex in huis.

Ook in de tweede helft kwam het eerste gevaar van Heracles, maar deze keer was het Nikolai Laursen die zijn inzet gekeerd zag worden door Bertrams. Aan de andere kant van het veld rook Eindhoven via Naoufal Bannis (gesmoord schot) en Persyn (redding Michael Brouwer) aan de 2-0. De thuisploeg leek het duel onder controle te hebben, maar een kwartier voor tijd stond het ineens met negen man op het veld. Eerst kreeg Rotier direct rood na een gemene overtreding van achteren op Marco Rente, een paar minuten later kon ook Brym inrukken na een harde sliding van achteren. Ondanks het overtal wist Heracles geen gelijkmaker meer te forceren, waardoor de derde nederlaag op rij in alle competities een feit was.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 21 16 2 3 31 50 2 Heracles Almelo 21 14 2 5 29 44 3 FC Eindhoven 21 11 6 4 11 39 4 Almere City FC 22 12 3 7 7 39 5 VVV-Venlo 22 10 6 6 1 36 6 MVV Maastricht 21 10 5 6 4 35 7 Jong AZ 22 9 5 8 4 32 8 Roda JC Kerkrade 21 9 4 8 3 31 9 NAC Breda 22 9 4 9 -2 31 10 Willem II 20 8 6 6 6 30 11 Telstar 22 7 8 7 -6 29 12 De Graafschap 21 7 5 9 -1 26 13 ADO Den Haag 22 6 7 9 -8 25 14 Jong PSV 21 6 6 9 -2 24 15 Jong Ajax 22 5 9 8 -3 24 16 FC Den Bosch 22 7 2 13 -12 23 17 FC Dordrecht 22 6 5 11 -13 23 18 Helmond Sport 22 6 4 12 -17 22 19 TOP Oss 22 5 3 14 -18 18 20 Jong FC Utrecht 21 4 4 13 -14 16