Slot verrast in opstelling Feyenoord met eerste basisplaats van het seizoen

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor zijn laatste Eredivisie-duel van 2023 bekendgemaakt. De oefenmeester kiest er tegen Heracles Almelo voor om Mats Wieffer en Gernot Trauner terug te laten keren in het elftal, terwijl Javairô Dilrosun voor het eerst dit seizoen in de basis start. De wedstrijd begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Justin Bijlow staat op doel bij de Rotterdammers. De verdediging bestaat uit Lutsharel Geertruida, Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Wieffer en Quinten Timber staan achter nummer 10 Calvin Stengs op het middenveld. Voorin wordt spits Santiago Gimenez geflankeerd door Dilrosun (rechts) en Luka Ivanusec (links).

Heracles beleeft roerige tijden. Hoewel de Almeloërs het met een veertiende plaats niet per se slecht doen, heerst er al langer onvrede onder de supporters. Na de nederlagen tegen Sparta Rotterdam en Vitesse werd trainer John Lammers ontslagen. Hendrie Krüzen staat sinds dinsdag voor de groep. Hij kan niet beschikken over Diego van Oorschot, Nikolai Laursen en Jizz Hornkamp.

“Het vertrek van John Lammers heeft mij veel pijn gedaan, want ik heb een goede band met John”, vertelde Krüzen. “De beslissing is genomen en we moeten nu verder, hoe hard en moeilijk dat ook is. De groep is ook geschrokken en aan ons op het veld was het zaak om dit goed te verwerken en daarna de knop om te zetten. We blijven dicht bij onze vaste afspraken. Als we alles geven en het samen doen, maken we kans op een resultaat tegen Feyenoord.”

Waar Feyenoord aan het begin van het seizoen grote indruk maakte, is dat de laatste tijd anders. De Rotterdammers wonnen slechts één van hun laatste vier wedstrijden, terwijl de drie andere duels verloren gingen. Bovendien werd het duel met degradatiekandidaat FC Volendam (3-1) pas in blessuretijd gewonnen.

Aan Feyenoord de taak om met een resultaat naar huis te gaan. “Daardoor worden we opnieuw uitgedaagd om als team mentaliteit te tonen en zondag een juiste reactie te geven”, liet Slot weten op de clubwebsite. “Hopelijk lukt dat in Almelo met de steun van de supporters die meereizen, nadat ze ook in Glasgow al massaal en op een geweldige wijze achter ons hebben gestaan.”

Opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Wieckhoff, Hoogma, Sonnenberg, Roosken; De Keersmaecker, Scheperman, Ouahim; Limbombe, Engels, Hansson.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Dilrosun, Gimenez, Ivanusec.

