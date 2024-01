B-keus PSV remiseert tegen Heracles; grote schrik bij uitvallen Laursen

De B-keus van PSV en Heracles Almelo hebben elkaar zondag in balans gehouden. In het Spaanse Marbella remiseerden de twee Eredivisionisten met 1-1. Smet op het duel was het uitvallen van Heracles-aanvaller Nikolai Laursen. De Deen was pas net terug van een kruisbandblessure.

PSV-trainer Peter Bosz koos ervoor om tegen Heracles aan te treden met zijn B-keus, daar PSV later op de middag (16.30 uur) zijn tweede oefenwedstrijd van de dag speelt tegen Hamburger SV. Dan speelt de beoogde basis.

Tegen Heracles kregen onder meer Joël Drommel, Armando Obispo, Patrick van Aanholt, Isaac Babadi en Ricardo Pepi de kans om zich te bewijzen. Bij de Almeloërs stond nieuwbakken trainer Erwin van de Looi voor zijn officieuze debuut.

Het was PSV dat na een kleine twintig minuten spelen de leiding greep via Yorbe Vertessen. De Belg was het eindstation na een verzorgde aanval en schoot diagonaal raak achter Michael Brouwer: 1-0.

Heel veel kansen vielen er verder niet te noteren in de eerste helft, die wel werd gedomineerd door de ploeg van Bosz. Halverwege de tweede helft trok Heracles de stand gelijk.

Jizz Hornkamp, die door een blessure nog maar een halve wedstrijd meedeed bij de Almeloërs, tekende voor de 1-1. Daarna viel het Marbella Football Center stil.

De pas ingevallen Laursen verstapte zich en greep direct naar zijn knie. Van de Looi was genoodzaakt de Deen met onmiddellijke ingang weer te wisselen.

Gevreesd wordt dat Laursen weer lang uit de roulatie is. De vleugelaanvaller speelde al sinds maart vorig jaar geen officieel duel meer voor Heracles.

Het is een hard gelag voor de Almeloërs: Laursen was de productiefste Heraclied vorig seizoen. Ondanks zijn gemiste wedstrijden produceerde hij zestien doelpunten en acht assists in 29 duels.

Na Laursens aftocht moest ook de eveneens teruggekeerde Hornkamp de strijd nog staken. De 1-1 op het scorebord bleef intact. PSV hervat komende zaterdag de competitie tegen Excelsior, terwijl Heracles een dag eerder tegenover RKC Waalwijk staat.

Opstelling PSV: Drommel; Sambo, Obispo, Oppegard, Mauro; Van Aanholt, Land, Babadi; Abed, Pepi, Vertessen.

Overige oefenuitslagen

CD Eldense – FC Twente 0-1

Sem Steijn

