‘Hij kwam met gebak naar de club en ging met een ontslagbrief naar huis’

John Lammers werd dinsdagochtend ontslagen als trainer van Heracles Almelo. De oefenmeester vierde maandag zijn zestigste verjaardag en kwam daarom een dag later met gebak naar de club. Aan het eind van de dag ging hij alleen werkloos naar huis.

Heracles-clubwatcher Ralph Blijlevens gaat in de podcast HeraKlets van Tubantia in op het ontslag van Lammers. “Het besluit dat Lammers moest vertrekken was zondagavond al genomen, maar maandag hadden technisch directeur Nico Nico-Jan Hoogma en algemeen directeur Rob Toussaint niet de ruimte om hem de boodschap te geven. Lammers kwam een dag later met gebak op de club, maar ging uiteindelijk werkloos naar huis.”

Blijlevens weet dat Lammers de traktatie had meegenomen naar stadion Erve Asito, voor de selectie en het kantoorpersoneel, en vervolgens te horen kreeg dat hij was ontslagen. De oefenmeester zou het gebak hebben uitgedeeld en nog wat handen hebben geschud, waarna hij afscheid nam.

Teleurgestelde Lammers

Lammers zelf liet in een persbericht weten dat hij ontdaan is door zijn ontslag. “Ik had zelf zeker het gevoel dat we het met elkaar nog konden omdraaien en ben ervan overtuigd dat we er in waren gebleven.”

“We hadden een plan klaarliggen voor na de winterstop, ik vind het jammer dat ik dat plan niet meer mag uitvoeren. Helaas heeft de clubleiding deze beslissing genomen. Daar ben ik het niet mee eens, maar ik zal het moeten accepteren.”

Reactie Krüzen

Zijn assistent-trainer en clubicoon Hendrie Krüzen, die dinsdag de training van Heracles leidde, blijft wel aan. Krüzen laat tegenover Tubantia weten kapot te zijn van het ontslag van Lammers. “Omdat John en ik dit niet aan zagen komen. Maandag hebben we de training nog doorgenomen. Ik had verwacht dat we in elk geval het seizoen zouden afmaken. Dat we na de winterstop, met de terugkeer van Nikolai Laursen en Jizz Hornkamp en eventueel wat versterkingen, de kans zouden krijgen om met een schone lei ons veilig te spelen.”

Krüzen geeft aan boos, emotioneel en teleurgesteld te zijn. Vanuit de spelersgroep heeft hij naar eigen zeggen ook geen signaal waargenomen dat het vertrouwen in Lammers er niet meer was. “Ik heb vertrouwen in deze selectie en deze staf, de clubleiding heeft een andere mening’’, aldus Krüzen.

2,5 week geleden won Heracles nog overtuigend met 0-5 op bezoek bij Almere City, maar nederlagen tegen Sparta (0-1) en Vitesse (2-0) zijn Lammers uiteindelijk fataal geworden. Afgelopen zondag werd de spelersbus nog opgewacht door ontevreden fans.

Na een sterke seizoenstart had Heracles het, op de 0-5 zege in Almere na, de laatste weken lastig. Van de laatste zeven wedstrijden werd er zes keer verloren, waaronder in de beker tegen de amateurs van HHC Hardenberg (2-0). Momenteel staat Heracles veertiende in de Eredivisie en heeft het twee punten voorsprong op nummer zestien Almere.

