Perez tipt vier trainers voor Ajax: ‘Zou ik een verrassende keus vinden'

Vrijdag, 27 januari 2023 om 19:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:35

Kenneth Perez ziet in Peter Bosz een geschikte opvolger van Alfred Schreuder. De in Barneveld geboren oefenmeester werd donderdagavond direct na het teleurstellende gelijkspel tegen FC Volendam (1-1) door de clubleiding van Ajax op straat gezet. Ook Kasper Hjulmand wordt door Perez genoemd als potentiële kandidaat om trainer van Ajax te worden. Vrijdagavond maakten de Amsterdammers bekend dat John Heitinga zondag als eindverantwoordelijke op de bank zit tijdens het Eredivisie-duel met Excelsior Rotterdam.

Perez ziet in Bosz een 'makkelijke' opvolger van Schreuder. Bosz was van 2016 tot 2017 al trainer van Ajax en bereikte met de Amsterdammers onder meer de finale van de Europa League. “Bosz staat wel ergens voor, ik ben fan van hem als trainer”, zegt Perez tegenover ESPN. “Ik denk ook wel dat hij iets kan bewerkstelligen in een selectie. Hij is in ieder geval duidelijk, hij weet precies wat hij wil.”

“Er wordt natuurlijk gesproken dat het te open is, te avontuurlijk is”, vervolgt Perez. “Maar goed, hij zal daar na zoveel verschillende clubs misschien ook wel iets anders in doen. Het is de makkelijkste keuze. Louis van Gaal, die ook vrij is, zou ik een heel verrassende keus vinden.” De analist kijkt er ook niet vreemd van op mocht Ajax voor een buitenlandse trainer kiezen. “Kasper Hjulmand heeft geen goed WK gedraaid met Denemarken, maar voor het WK zeiden mensen nog: ‘Is Hjulmand niet iets voor Ajax? Geweldig!’ Dat soort dingen. Je zou naar hem kunnen kijken."

Ole Gunnar Solskjaer is volgens Perez eveneens een geschikte optie. “Hij is een oud-ploeggenoot van Edwin van der Sar. Hij heeft het niet goed gedaan bij Manchester United, maar dat is een moeilijke club. Je moet wel breed gaan kijken”, zo sluit Perez af. Heitinga is voorlopig de eindverantwoordelijke bij Ajax. De 39-jarige trainer wordt overgeheveld vanuit Jong Ajax en had vrijdag al de leiding over de uitlooptraining van het eerste elftal. Dat deed de oud-verdediger samen met Michael Reiziger, die al als assistent van Schreuder aan Ajax 1 was verbonden. Heitinga bouwt al sinds 2016 in diverse rollen aan zijn trainersloopbaan bij Ajax. Hij was sinds de zomer van 2021 coach van Jong Ajax.