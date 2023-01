John Heitinga eindverantwoordelijke van Ajax tijdens duel met Excelsior

Vrijdag, 27 januari 2023 om 18:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:46

John Heitinga zit zondagmiddag als eindverantwoordelijke van Ajax op de bank bij het Eredivisie-duel met Excelsior, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. Heitinga vervangt Alfred Schreuder, die donderdagavond direct na het teleurstellende gelijkspel tegen FC Volendam (1-1) door de clubleiding van Ajax op straat werd gezet.

Heitinga wordt overgeheveld vanuit Jong Ajax en had vrijdag al de leiding over de uitlooptraining van het eerste elftal. Dat deed de oud-verdediger samen met Michael Reiziger, die al als assistent van Schreuder aan Ajax 1 was verbonden. Heitinga bouwt al sinds 2016 in diverse rollen aan zijn trainersloopbaan bij Ajax. De 39-jarige oefenmeester was sinds de zomer van 2021 coach van Jong Ajax. Tijdens het duel van vrijdagavond tegen Helmond Sport neemt Michel Kreek de honneurs bij de beloftenploeg waar.

Heitinga wil zijn huidige elftal het liefst niet middenin het seizoen verlaten, zo meldde De Telegraaf in de nacht na het ontslag van Schreuder. Hij zou volgens het dagblad beseffen dat er een 'klemmend beroep' op zijn diensten wordt gedaan en dat de promotie naar het eerste nauwelijks te weigeren is. Ajax was hoe dan ook al van plan om Heitinga bij de staf van de A-selectie te halen, zo meldde het Algemeen Dagblad donderdagmiddag.

Aanvankelijk was Heitinga in beeld om een extra assistent voor Schreuder te worden. Ook Ruud Brood moest Schreuder assisteren, maar hij werd volgens Valentijn Driessen door Ajax tijdens de rust van het duel met Volendam afgebeld. Na het ontslag van Schreuder zal Heitinga voorlopig de lijnen uit moeten zetten in Amsterdam. Hoe lang dat zo blijft, is afhankelijk van het succes van Ajax in zijn zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach. René Meulensteen werd eveneens gevraagd om Schreuder te gaan assisteren, maar mag niet weg van de Australische voetbalbond. Meulensteen vertolkt een belangrijke rol als assistent-bondscoach van Graham Arnold.