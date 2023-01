Perez schrikt van Ajacied: ‘Een fysiek prachtexemplaar, maar geen inhoud’

Vrijdag, 27 januari 2023 om 10:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 11:50

Kenneth Perez is geschrokken van het gebrek aan uithoudingsvermogen bij Brian Brobbey. De spits van Ajax slaagde er donderdagavond tegen FC Volendam (1-1) niet in een doorbraak te forceren en leek in de slotfase bovendien fysieke klachten te krijgen, al maakte hij wel de negentig minuten vol. “Het is een fysiek prachtexemplaar, maar hij heeft niet voldoende inhoud om te spelen”, zo maakte de analyticus duidelijk tijdens de nabeschouwing op ESPN.

“Iets anders waar ik het over wilde hebben. Brobbey”, zo begon Perez in gesprek met verslaggeefster Fresia Cousiño Arias over de twintigjarige spits. “Ik vond altijd dat hij niet voldoende inhoud had om te spelen. Hij raakte nu weer geblesseerd aan het einde van de wedstrijd en volgens mij was het een spierblessure. Hij stond met kramp, hij kon niet meer lopen. Dat is toch best wel opvallend? Dat je niet meer kan in een thuiswedstrijd tegen Volendam waarin je niet hoeft te lopen. Ik heb niet gezien dat hij een trap kreeg. Dat is wel opvallend, vind ik.”

“Het is een fysiek prachtexemplaar”, vervolgt de analist. “Maar als je bedenkt hoeveel meters je eigenlijk moet kunnen afleggen en sprinten om in de absolute top te kunnen spelen... Dan is hij daar toch ver van verwijderd? En hij heeft helemaal geen sprints in de diepte gehad. Het was alleen een beetje heen en weer lopen. Nogmaals, ik heb niet gezien of hij wel of geen schop heeft gehad. Het leek meer van: fuck, ik heb kramp.”

In een poging een doorbraak te forceren bij een 0-1 achterstand bracht voormalig trainer Alfred Schreuder Lorenzo Lucca tien minuten voor tijd binnen de lijnen. Hoewel laatstgenoemde belangrijk was met een assist, vindt Perez het te ver gaan om te stellen dat de Italiaan vanaf het begin had moeten spelen. “Ik denk dat je daar niet zo snel voor kiest als je normaal twijfelt tussen Kudus en Brobbey. Dan ga je echt meteen naar je derde optie. Ik kan me ook niet voorstellen dat Schreuder had verwacht dat dit niet zou werken. Je hoopt als trainer dat iets gaat werken en dat er vastigheid komt. Maar als het in de wedstrijd moeizaam gaat en die spits scoort niet...”, besloot Perez.