Ziyech wordt opgehemeld in Italië en prijkt op cover La Gazzetta dello Sport

Vrijdag, 27 januari 2023 om 10:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:07

Hakim Ziyech prijkt vrijdagochtend op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport. De aanvaller annex middenvelder van Chelsea wordt nog altijd begeerd door AC Milan, dat echter ook zijn pijlen heeft gericht op Nicolò Zaniolo. De roze sportkrant spreekt van 'de beslissende Z-factor die Milan opnieuw moet lanceren', doelend op de beginletter van beide spelers. De komende dagen moet duidelijk worden welke creatieveling de grootste voorkeur geniet bij Paolo Maldini en Frederic Massara.

La Gazzetta weet dat zowel het profiel van Ziyech als Zaniolo de voorbije maanden nauwkeurig bestudeerd is in Milaan. Ze hebben dezelfde rol, vergelijkbare kenmerken en een soortgelijk karakter. Het kostenplaatje verschilt echter. In het geval van Ziyech lijken vooral de salariseisen een struikelblok te vormen. De voormalig Ajacied verlangt zo'n zes miljoen euro per jaar. Bij Zaniolo ligt de transfersom veel hoger. De middenvelder van AS Roma moet dertig miljoen euro kosten.

De Italiaanse sportkrant zet de twee creatievelingen tegen elkaar op. "Ziyech is iemand waar je verliefd op wordt. Hij heeft techniek, visie en een goede dribbel. Tijdens het WK sleepte hij Marokko naar de vierde plaats. Ziyech heeft flair, kwaliteit, een goede solo, en een gouden lefty (gouden linker)." In Italië wordt geacht dat Ziyech aan de rechterkant en als spelmaker uit de voeten kan 'om Olivier Giroud te triggeren'. "Ziyech heeft een project nodig en een coach waar hij honderd procent bij betrokken wordt." Chelsea zal wel moeten bijdragen aan zijn salaris als het daadwerkelijk tot een transfer komt.

Ook Zaniolo beschikt over de nodige kwaliteiten. De Italiaan wordt geroemd om zijn dribbels en fysieke gesteldheid. "Hij geniet ieders achting - eerst Maldini, daarna Pioli - maar het vergt veel werk om hem naar de hand te zetten. Zeker vanuit mentaal oogpunt. Pioli heeft laten zien van aanpakken te houden bij spelers als Radja Nainggolan, Sandro Tonali, Felipe Anderson en Jordan Veretout. Werken met de 23-jarige Zaniolo uit Massa zou een flinke uitdaging kunnen zijn", klinkt het. Het voordeel van de Italiaans international is wel dat hij zes jaar jonger is dan Ziyech (23 tegenover 29).