Ajax schuift John Heitinga na ontslag van Schreuder meteen naar voren

Vrijdag, 27 januari 2023 om 02:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 02:34

John Heitinga is de man die Ajax 1 voorlopig zal moeten leiden, zo weet De Telegraaf in de nacht na het ontslag van Alfred Schreuder te melden. Heitinga wordt overgeheveld vanuit Jong Ajax en zal vrijdag al de training leiden van het eerste elftal. Dat doet de oud-verdediger vermoedelijk samen met Michael Reiziger, die al als assistent van Schreuder aan Ajax 1 was verbonden. Heitinga bouwt al sinds 2016 in diverse rollen aan zijn trainersloopbaan bij Ajax.

Heitinga neemt per direct de leiding over de technische staf van Ajax 1. De huidig coach van Jong Ajax – een rol die hij sinds de zomer van 2021 vertolkt – wil zijn huidige elftal het liefst niet middenin het seizoen verlaten, maar beseft volgens het dagblad dat er een 'klemmend beroep' op zijn diensten wordt gedaan en dat de promotie naar het eerste nauwelijks te weigeren is. Ajax was hoe dan ook al van plan om Heitinga bij de staf van de A-selectie te halen, zo meldde het Algemeen Dagblad donderdagmiddag. Aanvankelijk was Heitinga in beeld om een extra assistent voor Schreuder te worden.

Na het ontslag van laatstgenoemde zal Heitinga voorlopig de lijnen uit moeten zetten in Amsterdam. Hoe lang dat zo blijft, is afhankelijk van het succes van Ajax in zijn zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach. René Meulensteen werd eveneens gevraagd om Schreuder te gaan assisteren, maar mag niet weg van de Australische voetbalbond. Meulensteen vertolkt een belangrijke rol als assistent-bondscoach van Graham Arnold.

Meulensteen is het meest bekend in zijn rol als assistent-coach van Sir Alex Ferguson bij Manchester United, een periode waarin hij ook samenwerkte met oud-doelman Edwin van der Sar. De huidig algemeen directeur van Ajax kreeg donderdagavond te horen dat Meulensteen niet naar Ajax kan. "Ik heb het er met Edwin over gehad en ik zou hem graag hebben geholpen, maar het is op dit moment niet mogelijk om ook een rol bij Ajax te vervullen", laat Meulensteen weten. "Ik had al aangegeven dat Graham en ik zouden doorgaan bij het nationale team. Het is helaas geen optie."

Ajax hoopte aanvankelijk dat Schreuder zou kunnen aanblijven door 'de technische staf flink op te schudden', een plan dat al bestond voordat donderdag de deceptie tegen FC Volendam volgde. Het 1-1 gelijkspel werd Schreuder fataal. Eerder werd bekend dat de spelersraad van Ajax – bestaande uit Dusan Tadic, Steven Berghuis, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Davy Klaassen – de selectie vrijdag bij elkaar had geroepen voor een stemming over de staf. Ook mental coach Joost Leenders was daarbij aanwezig. Toen Leenders vroeg wie er allemaal geen vertrouwen had in de staf, stak vrijwel iedereen zijn hand op.