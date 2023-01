Sterkhouder FC Twente hint naar vertrek: ‘Voor mijn gevoel tijd voor wat nieuws’

Donderdag, 26 januari 2023 om 14:15 • Davey de Laat • Laatste update: 14:23

Mees Hilgers wil in de zomer een stap gaan maken, zo geeft hij aan in gesprek met Voetbal International. Ajax, Feyenoord en PSV zouden geïnteresseerd zijn in de diensten van de 21-jarige centrale verdediger van FC Twente, maar daar blijft de verdediger zelf rustig onder. Toch denkt Hilgers dat komende zomer het ideale moment is om te vertrekken. “Ik speel al meer dan tien jaar voor FC Twente, voor mijn gevoel is het tijd voor wat nieuws.”

Hilgers ligt tot het einde van dit seizoen vast in Enschede, maar de Tukkers hebben een optie om het contract met één jaar te verlengen. “Ze zullen de optie in mijn contract vast gaan lichten, daarna zien we wel wat er gebeurt”, begint de verdediger. Hilgers is toe aan de volgende stap in zijn carrière. “Ik speel al meer dan tien jaar voor FC Twente, voor mijn gevoel is het tijd voor wat nieuws.”

De geruchten over de interesse van Ajax, Feyenoord en PSV doen Hilgers weinig. “Als je me dit vorig jaar had gevraagd, was het antwoord misschien anders geweest. Maar ik heb daarin ook stappen gezet als speler, hoe je met zo’n situatie om moet gaan. Ik blijf rustig en ga ervanuit dat ik gewoon bij FC Twente blijf, tot er ergens anders een handtekening staat.”

Zondag staat de topper tegen koploper Feyenoord op het programma voor FC Twente. In De Kuip verloren de Tukkers eerder dit seizoen met 2-0 na een vroege rode kaart van aanvaller Vaclav Cerny. Hilgers heeft er vertrouwen in dat het in eigen huis wel gaat lukken. “Wij gaan er voor de volle honderd procent opklappen. Dat wordt een heel belangrijke wedstrijd voor ons. Ik weet zeker dat alle jongens van ons dolgraag willen spelen en gebrand zijn om een goed resultaat te halen. Feyenoord heeft het altijd lastig tegen ons”, waarschuwt de verdediger.