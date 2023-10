Ideale versterking voor Slot? ‘Staat al heel lang op de radar bij Feyenoord’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 11:06 • Wessel Antes • Laatste update: 11:44

Jeroen Grueter ziet in Mees Hilgers een goede versterking voor Feyenoord, zo laat de journalist weten in de NOS Voetbalpodcast. De 22-jarige verdediger van FC Twente, die de Rotterdamse landskampioen zondag in De Grolsch Veste wist te verslaan (2-1), ligt in Enschede nog tot medio 2026 vast. Volgens Transfermarkt is Hilgers 4,5 miljoen euro waard. Grueter kijkt er niet van op als Feyenoord gaat investeren in de jeugdinternational uit Amersfoort.

Grueter heeft zondag genoten van het centrale duo van Twente. De Tukkers wisten, aan de hand van Hilgers en aanvoerder Robin Pröpper, Feyenoord-spits Santiago Gimenez van het scoren af te houden. Door zijn doelpuntendroogte staat de Mexicaan niet meer bovenaan de topscorerslijst van de Eredivisie, daar AZ-spits Vangelis Pavlidis wel trefzeker was tegen NEC Nijmegen (gestaakt bij 1-2).

Dat Hilgers het ook dit seizoen goed doet, is volgens Grueter geen verrassing. “Hilgers stond al heel lang op de radar bij Feyenoord en zal daar na zondag nog meer terecht zijn gekomen.” Hilgers wist zich in de afgelopen twee seizoenen te ontwikkelen tot basisspeler bij Twente. Inmiddels staan er 78 duels namens de Tukkers achter zijn naam. Afgelopen zomer verlengde de mandekker zijn aflopende verbintenis in Enschede.

Grueter denkt dat Feyenoord een speler als Hilgers, met de nodige doorgroeimogelijkheden, momenteel goed kan gebruiken. “Feyenoord zal zich zeker moeten gaan versterken gezien de blessuregevoeligheid van Gernot Trauner. Een van de eerste spelers die dan op het lijstje wordt gezet, lijkt mij, is Mees Hilgers.” Feyenoord heeft met Thomas Beelen (22) overigens al een ander rechtsbenig alternatief voor Trauner achter de hand.

Ook collega-journalist Philip Kooke denkt dat Hilgers toe is aan een stap hogerop, aangezien hij een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Ja, dat is al een tijdje aan de gang. Vorig seizoen draaide hij ook een geweldig seizoen onder Ron Jans. In het begin werd hij nog gecoacht door Pröpper en nu is het regelmatig andersom.”

Grueter weet meer over de achtergrond van Hilgers toe te voegen. “Hij is ook een bijzondere jongen, volgens mij is hij op zijn veertiende naar Enschede gegaan en daar zelfstandig geworden.” De journalist verwacht nog veel van de rechtspoot. “Hij sloot zich aan bij Twente en heeft zich daar ontwikkeld tot de voetballer die hij nu is. Hij is nog erg jong en een speler voor de toekomst, echt een speler op termijn voor het Nederlands Elftal.”

Feyenoord deed afgelopen zomer al zaken met Twente, toen Ramiz Zerrouki na een lange transfersoap overkwam van de subtopper. De Rotterdammers betaalden uiteindelijk ruim 7 miljoen euro voor de diensten van de Algerijns international, die steeds vaker op een basisplaats kan rekenen onder Arne Slot. Zerrouki is overigens goed bevriend met Hilgers, die in meerdere transferperiodes aan Feyenoord gelinkt is.